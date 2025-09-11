ЗАРЕЖДАНЕ...
|Наследник на Алла Пугачова фалира
Внукът на примата – Никита Пресняков, стигна дъното, след като загуби милиони и се разведе с жена си. Никита инвестира милиони рубли в производството на фитнес уреди, но в крайна сметка остана без нищо.
През последните две години Пресняков е загубил 3 милиона рубли (около 100 000 лева, бел. Ред.) от бизнес в Русия. Както съобщава Telegram каналът "Звездач“ , внукът на Пугачова продължава тайно да прави бизнес в Москва, въпреки че се е преместил в САЩ. Но инвестициите му се оказали нерентабилни.
Компанията, в която Никита е инвестирал, ООО ТД Нико Спорт, продава и инсталира фитнес уреди. Миналата година тя излезе на червено и в резултат на това Пресняков загуби 2 милиона рубли. Година по-рано той загуби още един милион рубли в нерентабилния бизнес.
Очевидно Никита няма късмет по всички фронтове – нито в личния си живот, нито в кариерата си. И въпреки че внукът на Пугачова настояваше, че той и съпругата му Альона остават приятели, наскоро стана ясно, че това не е така. 34-годишният музикант публикува видео в социалните мрежи, в което изхвърля статуетка с надпис "Най-добра съпруга“, принадлежаща на бившата му жена. Никита демонстративно хвърли статуетката в кошче за боклук, като очевидно адресира тази истерична постъпка към бившата си съпруга.
След като напуска Русия през 2022 г., внукът на Пугачова се установява в Лос Анджелис. Никита се прехранва с концерти: той се изявява в малки клубове, предимно изпълнявайки стари хитове от 90-те и 2000-те години за руски емигранти. Заплащането за подобни изпълнения е малко и, както се казва зад кулисите на шоубизнеса, финансовите затруднения са разрушили брака на Пресняков и Краснова.
