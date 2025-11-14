Известният наш танцьор, победител в много състезания Атанас Месечков остро критикува Николаос Цитиридис като член на журито в предаването "България търси талант“. Причината за острата му реакция е отхвърлянето на участниците в надпреварата за голямата награда.Конкретният повод за възмушението му в социалните мрежи е изпълнение на акордеон, което спечели ръкоплясканията на публиката и възхищението на останалите членове на журито – Катерина Евро, Юлиан Вергов и Галена."Като артист съм крайно възмутен от тази постъпка на част от журито - визирам, разбира се, един конкретен негов член. Припознавам се по-скоро в лицата на останалите членове и в тяхното недоумение от случилото се“, пише Месечков. "Нима, ако в операта ти доскучае, ще станеш и ще си тръгнеш? Или, от уважение към изкуството, ще останеш до края на представлението? Вкусът на всеки е различен, но уважението към изкуството и артиста трябва да бъде вечно. Нали именно чрез изкуството искаме да възпитаваме? Ако това е нашето "възпитание“ - да натискаме червения бутон, само защото на някого му е дошло в повече - тогава какво послание даваме на аудиторията?“Той добави: "По принцип се въздържам да коментирам подобни ситуации, но тази ми направи изключително неприятно впечатление - особено като видях насреща едно младо и талантливо момче. Запита ли се господинът от журито колко трудно е да улучиш два тона на акордеон, преди да се изкаже така и да каже "не“ на това дете? Предлагам в следващото предаване господинът от журито да опита сам да изсвири този акомпанимент, за да оценим и неговия "талант“. Може би тогава ще стане ясно кой всъщност заслужава да бъде на сцената. Ps: Когато заставаш да си жури в национален ефир трябва да си много подготвен и деликатен в преценката си…“