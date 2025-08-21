ЗАРЕЖДАНЕ...
|Наша актриса: Опаковах последните 15 години от живота ни, изпратих близо тон багаж
Така с усмивка на лице актрисата Валентина Каролева разказва за окончателното си прибиране в родината. Чаровницата, която нашумя с великолепната си игра във филма "Доза щастие", на 5 август окончателно се прибра със семейството си от Обединеното кралство. Актрисата влезе в образа на родната си майка и изигра главната роля в лентата на режисьорката Яна Титова.
Съпругът й - финансистът Александър Каролев, който е син на покойния политик Владо Каролев, за пръв път заминава за британската столица през 2007, за да учи бизнес. Краткият му студентски стаж го отвежда в Лондонското сити, където работи до преди месец. Валентина Каролева заминава при приятеля си 3 години по-късно, едвам говори развален английски, но се записва да следва там и остава 15 години. По-късно в Лондон се раждат и децата им. Първородната Изабела се появява на бял свят през през 2018 г. и 4 години по-късно се ражда й братчето й Виктор-Данаил.
"Най-много ни тежеше, че децата растат далеч от обичта на баби, дядовци и роднини. Именно това е причината да решим да се завърнем у дома. Решението ни е добре обмислено и в никакъв случай спонтанно", разказва актрисата и продължава на един дъх: "Казахме си много сбогувания с приятелите ни в Лондон, с горчиво-сладки чувства. Този град ни даде приятели за цял живот, безброй спомени и оформи толкова много от това, което сме. Благодаря на всички, които бяха част от нашето пътуване, благодаря и на Лондон за всичко", емоционално разказва красавицата и настоява, че винаги ще помни прощалното парти, което е организирала за всичките си приятели, които с годините е натрупала във Великобритания. Валентина Каролева обаче е твърдо убедена, животът в родината е най-хубав и че най-доброто в живота на четиримата тепърва предстои, пише "България Днес".
