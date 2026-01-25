В новия епизод на подкаста "Храмът на историите" пред Мариян Станков – Мон Дьо актрисата Ана Пападопулу разкрива своята гледна точка и споделя съкровените си мисли и мечти в един живот, който тръгва от борбата с анорексията и стига до до борбата с държавата.С годините обаче тя остава вярна на характера си, избягва конфликтите и това често ѝ носи емоционални поражения."Да, много неща премълчавам. По-скоро в отношенията с хората, но когато става въпрос за големи истини, тогава никога не мълча", заявява тя. Актрисата не остава безразлична на случващото се в държавата – протестите срещу властта и нейния личен професионален бунт – в Народния театър."Василев се опитва да промени субсидията на Народния театър, а не да е бъде пъти по-малка от един куклен театър в провинцията. Това са неща, които не са удобни на някой", разкрива актрисата. Според нея в институцията диктуват чужди интереси, а хората, които определят какво ще се случва, са не самият министър, а хора "зад него"."Какво да направи Мариян Бачев? Той е представител на "Има такъв народ". Те решават, че така се управлява културният сектор", заявява открито тя.Но именно протестите на новото поколение и подкрепата, която среща трупата на театъра сред гилдията, ѝ носят надежда."Много се надявам тези повече млади хора някак си да правят разликата между доброто и злото", споделя Ана Пападопулу. За нея политиката ще усети промяна, когато на власт дойдат хора, които не търсят изграждане на финансова независимост, а я имат преди да влязат в парламента. А нейният сън мечта остава идеята за "чиста и спретната България, в която всички да се усмихваме и някак си да бъдем по-мили един с друг".Тя си спомни и с признателност за Стефан Данаилов - Мастъра, който, по думите ѝ, е разпознавал в нея "примерността", но и я е предупреждавал да не се пречупва заради нея."Последните пъти, когато се виждахме, ми казваше: "Няма да се даваш!", защото тази моя примерност ме огъваше и това беше стигнало до него", сподели актрисата.Ана разказа и за труден период от тийнейджърските си години, когато се е борила с анорексия. "На 15 години хормоните те блъскат така, че не можеш да повярваш на никого. Майка ми обърна света, за да се оправя. Мисля, че изцяло се възстанових", призна актрисата.