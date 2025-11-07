Новини
Народният антибиотик, който много мирише, но и много помага 
Автор: Десислава Томева 20:19Коментари (0)83
© Фокус
Когато есента настъпи, а сутрините започнат да хапят по носа, настъпва времето на най-ароматния герой на сезона – чесънът. Няма нужда от рецепта, нито от докторска бележка, само от малко кураж, защото този "имунустимулант не на таблетки, а на скилидки“ не е за хора със слабо обоняние.

Да, чесънът мирише. И не, няма паста за зъби, която да прикрие този факт. Причината не е в устата, а в корема – ароматните серни съединения се усвояват в храносмилателната система и се освобождават през дъха и кожата. Тоест, можеш да си миеш зъбите до утре, но чесънът ще напомня за себе си, докато организмът не реши, че имунитетът ти вече е достатъчно подсилен, твърди "Фокус“. И все пак, това е малка цена за голяма полза. Защото, докато парфюмът избледнява, алицинът – активното вещество в чесъна – върши чудеса вътре в нас.

От векове чесънът е бил част от домашната аптека и народната митология. Българинът го е ползвал не само в буркана, но и като амулет против уроки и болести. Вярвал е, че гони злото, и се е кълнял, че ни пази от "всякакви вампири“ – реални или не чак толкова. Древните египтяни са го давали на работниците при строежа на пирамидите, за да не припадат от жегата; римляните са го яли преди битка, а ние – преди грипния сезон. Във всяка епоха чесънът е бил символ на издръжливост и сила, макар и с аромат, който трудно се забравя.

Когато скилидката се смачка, се освобождава алицин – веществото, което действа като естествен антибиотик. То убива бактерии, подсилва имунитета, понижава нивата на лошия холестерол и помага на сърцето. Въпреки че не е чудодеен лек, е най-евтиният и достъпен начин да помогнем на тялото си да устои на настинките и стреса от смяната на сезоните.

Бабините рецепти с чесън се завръщат, само че с нови имена и модерно звучене.

– Чесновият мед вече е известен като "имунен шот“, макар да си е същото – обелени скилидки, залети с истински мед и оставени да престоят десетина дни. Една лъжичка сутрин на гладно и усещаш как тялото се събужда.

– Печеният чесън пък е гурме версията на старото лекарство – цяла глава, поръсена със сол и зехтин, изпечена до златисто. Получава се крем с вкус на орех и мирис на победа.

– А чесновата туршия – скилидки, моркови и копър, потопени в саламура – вече се нарича "естествен пробиотик“. Разликата е само в това, че бабите ни не го постваха в социалните мрежи, а просто го наричаха здраве.

Да обичаш чесъна означава да го приемеш с всичките му странности. Той не е дискретен, не се прикрива и не се съобразява. Но нали точно такива неща са истински полезни? Може да те издаде на километър, но ще ти подари топли длани, спокойно гърло и кръв, която не се плаши от вируси.

В свят, в който имунитетът се рекламира в блистери и цветни опаковки, чесънът остава непретенциозен. Той не обещава чудеса, не струва скъпо и не идва с инструкции. Само със смелост – и аромат, който няма нужда да се крие. Защото, както казват старите хора: по-добре да миришеш на чесън, отколкото на болест.

