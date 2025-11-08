Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 9 ноември 
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 22:54Коментари (0)58
© Пловдивска света митрополия
Той е един от най-почитаните съвременни светители (т.е. епископи-светци). Признат за светец през 1961 г., почитта към него бързо се разпространила не само в Гърция, където прекарал последните 30 години от живота си, но и във всички православни църкви, дори сред православното разсеяние (диаспора) по цял свят.

Роден е на 1 октомври 1846 г. в град Силиврия (днес Силиври на тракийския бряг на Мраморно море, Турция) и бил кръстен Анастасий. Още на 14 години отишъл в Цариград да работи и да се изучи. На 20 години вече станал учител на остров Хиос.

Воден от стремежа си към духовен живот, станал монах с името Нектарий в един манастир на острова. А когато завършил богословие в Атинския университет, бил приет в клира на Александрийската патриаршия в Египет. Ръкоположили го за свещеник, а през 1889 г. бил избран и ръкоположен за епископ на Пентапол.

Бързото му издигане предизвикало завист у другите клирици и епископи на патриаршията, които започнали да измислят разни клевети срещу Нектарий. Затова още в същата година, от смирение той се оттеглил в Гърция и оставил всичко в Божиите ръце.

Служел и проповядвал на народа, който се стичал в храмовете, където епископ Нектарий щял да служи, и жадно слушал духовните му слова. Накрая бил назначен за ректор на Атинската духовна семинария, където възпитавал бъдещите свещеници и епископи. Междувременно основал женски манастир на остров Егина, южно от Атина.

След оттеглянето си на покой през 1908 г. лично поел духовното ръководство на обителта. Живял в святост и бил търсен за духовни съвети и ръководство от множество монаси и миряни. Написал много книги и слова с наставления за духовния живот, които продължават да се издават, включително и у нас. Упокоил се на 8 ноември 1920 г. в манастира "Света Троица“ на остров Егина, където се пазят мощите му.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 9 ноември 

Ако падне мокър сняг на този ден, зимата ще бъде люта.  Ако има мъгла на 9 ноември, това вещае мека зима. 

Какво не трябва да се прави на 9 ноември?

Според общоприетото поверие, човек трябва да се въздържа от уговаряне на важни срещи на този ден, тъй като всички планове могат да се провалят. Препоръчително е също така да се избягват ненужни разговори, за да не се доведат до недоразумения и проблеми.

В народната традиция този ден се е смятал за благоприятен за помирение: хората са се стремели да разрешат спорове и конфликти. По традиция на този ден е важно да се прегледат зимни дрехи и вещи, като ненужните дрехи е добре да се дадат на тези, които имат нужда от тях.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
10:18 / 08.11.2025
Какво е "да си богат в България": През 20-те да започнеш навреме, през 30-те да купиш дом
Какво е "да си богат в България": През 20-те да започнеш навреме, през 30-те да купиш дом
13:07 / 06.11.2025
Наръгаха млада жена в центъра на Благоевград
Наръгаха млада жена в центъра на Благоевград
12:07 / 07.11.2025
22-годишен пиян шофьор се заби в дърво по пътя между Банско и хижа "Вихрен"
22-годишен пиян шофьор се заби в дърво по пътя между Банско и хижа "Вихрен"
11:35 / 07.11.2025
Оставиха зад решетките мъжа, намушкал жена с нож в центъра на Благоевград
Оставиха зад решетките мъжа, намушкал жена с нож в центъра на Благоевград
15:51 / 08.11.2025
Само една фирма иска да обновява зелена площ в близост до благоевградската градска баня
Само една фирма иска да обновява зелена площ в близост до благоевградската градска баня
10:32 / 06.11.2025
Окончателно: Прекратяваме договора си с мобилния оператор без санкции, ако ни качи таксата
Окончателно: Прекратяваме договора си с мобилния оператор без санкции, ако ни качи таксата
16:47 / 06.11.2025
Актуални теми
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Момиче изчезна на Витоша
Природни стихии
Саботаж на рали "Пампорово"
България и Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: