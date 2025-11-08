ЗАРЕЖДАНЕ...
|Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 9 ноември
Роден е на 1 октомври 1846 г. в град Силиврия (днес Силиври на тракийския бряг на Мраморно море, Турция) и бил кръстен Анастасий. Още на 14 години отишъл в Цариград да работи и да се изучи. На 20 години вече станал учител на остров Хиос.
Воден от стремежа си към духовен живот, станал монах с името Нектарий в един манастир на острова. А когато завършил богословие в Атинския университет, бил приет в клира на Александрийската патриаршия в Египет. Ръкоположили го за свещеник, а през 1889 г. бил избран и ръкоположен за епископ на Пентапол.
Бързото му издигане предизвикало завист у другите клирици и епископи на патриаршията, които започнали да измислят разни клевети срещу Нектарий. Затова още в същата година, от смирение той се оттеглил в Гърция и оставил всичко в Божиите ръце.
Служел и проповядвал на народа, който се стичал в храмовете, където епископ Нектарий щял да служи, и жадно слушал духовните му слова. Накрая бил назначен за ректор на Атинската духовна семинария, където възпитавал бъдещите свещеници и епископи. Междувременно основал женски манастир на остров Егина, южно от Атина.
След оттеглянето си на покой през 1908 г. лично поел духовното ръководство на обителта. Живял в святост и бил търсен за духовни съвети и ръководство от множество монаси и миряни. Написал много книги и слова с наставления за духовния живот, които продължават да се издават, включително и у нас. Упокоил се на 8 ноември 1920 г. в манастира "Света Троица“ на остров Егина, където се пазят мощите му.
Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 9 ноември
Ако падне мокър сняг на този ден, зимата ще бъде люта. Ако има мъгла на 9 ноември, това вещае мека зима.
Какво не трябва да се прави на 9 ноември?
Според общоприетото поверие, човек трябва да се въздържа от уговаряне на важни срещи на този ден, тъй като всички планове могат да се провалят. Препоръчително е също така да се избягват ненужни разговори, за да не се доведат до недоразумения и проблеми.
В народната традиция този ден се е смятал за благоприятен за помирение: хората са се стремели да разрешат спорове и конфликти. По традиция на този ден е важно да се прегледат зимни дрехи и вещи, като ненужните дрехи е добре да се дадат на тези, които имат нужда от тях.
