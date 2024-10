Наричат го царят на цитрусите – има противоракови свойства

© Помелото е голям цитрусов плод, който често остава в сянката на други популярни цитруси като портокалите и грейпфрутите, но неговите хранителни и здравословни ползи го правят изключително ценен. Сочният плод не само впечатлява с вкуса си, но и е богат на хранителни вещества, които оказват благотворно въздействие върху различни аспекти на човешкото здраве.



Богат на витамин C



Една от основните ползи на помелото е високото съдържание на витамин C. Един плод може да съдържа между 200-400% от препоръчителната дневна доза витамин C (около 120-130 мг на 100 г плод). Витамин C е мощен антиоксидант, който помага на тялото да се бори със свободните радикали, като по този начин намалява риска от клетъчни увреждания и подпомага здравето на кожата, косата и имунната система. Редовната консумация на помело може да повиши съпротивителните сили на организма срещу инфекции и да помогне за по-бързото възстановяване при настинки и вирусни инфекции.



Подобряване на храносмилането



Помелото е добър източник на диетични фибри, като 100 г от плода съдържат около 1-1.5 г фибри. Фибрите са от съществено значение за правилното функциониране на храносмилателната система. Те помагат за регулиране на движението на червата, предотвратявайки проблеми като запек. Освен това, фибрите подпомагат растежа на полезни бактерии в червата, което е от ключово значение за поддържането на здрава микрофлора. Редовното включване на помело в диетата може да намали риска от развитие на храносмилателни проблеми и да подпомогне по-доброто усвояване на хранителни вещества.



Ползи за сърдечното здраве



Консумацията на цитрусови плодове като помелото е свързана с намаляване на риска от сърдечно-съдови заболявания. Помелото е бедно на калории (около 38-40 калории на 100 г), но богато на калий – минерал, който играе важна роля за регулирането на кръвното налягане. В 100 г помело се съдържат около 215 мг калий. Калият помага за отпускането на стените на кръвоносните съдове, което допринася за понижаване на високото кръвно налягане и намалява натоварването на сърцето.



Освен това, помелото съдържа антиоксиданти като флавоноиди, които могат да намалят нивата на лошия холестерол (LDL) и да повишат нивата на добрия холестерол (HDL). Това намалява риска от натрупване на плака в артериите и помага за предотвратяване на атеросклероза – основна причина за сърдечни атаки и инсулти.



Подпомагане на отслабването



Помелото е чудесен избор за хора, които искат да отслабнат или да поддържат здравословно тегло. Както беше споменато, то съдържа малко калории, но същевременно е обемист плод, което създава усещане за ситост. Фибрите в помелото също играят важна роля в контролирането на апетита, като забавят храносмилането и създават дълготрайно усещане за пълнота. Това помага да се избегнат излишни закуски и преяждане.



Също така, помелото съдържа ензими, които стимулират изгарянето на мазнини и подпомагат метаболитните процеси в организма. По този начин редовната консумация на помело може да улесни отслабването и контрола на теглото.



Поддържане на здрава кожа



Помелото, благодарение на богатото си съдържание на витамин C и антиоксиданти, може значително да подобри състоянието на кожата. Витамин C стимулира производството на колаген, протеин, който е основен структурен елемент на кожата и помага за нейната еластичност и здравина. Колагенът също играе роля в процеса на зарастване на рани и поддържане на кожата млада и стегната.



Антиоксидантите в помелото намаляват уврежданията, причинени от UV лъчите и замърсяването на околната среда, и могат да намалят признаците на стареене като бръчки и фини линии, пише Puls.bg. Редовната консумация на помело може да подобри текстурата на кожата, да я направи по-свежа и сияйна.



Противоракови свойства



Помелото съдържа разнообразни антиоксиданти, като флавоноиди, ликопен и нарингин, които имат потенциални противоракови свойства. Тези вещества могат да инхибират растежа на раковите клетки и да намалят риска от различни видове рак. Например, нарингинът, който се намира в цитрусовите плодове, включително в помелото, може да потисне възпалителните процеси в организма, които често са свързани с развитието на рак.



Хидратация и електролитен баланс



Поради високото си съдържание на вода (над 90%), помелото е отличен начин за хидратиране на организма. Консумацията на плодове с високо съдържание на вода не само утолява жаждата, но и помага за поддържането на електролитния баланс. Това е особено важно за хора, които са физически активни или губят големи количества течности чрез потене.