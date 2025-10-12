Новини
Наричаха я Желязната лейди на телевизионния екран. След първия развод отива да празнува в ресторант с бившия
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 15:23Коментари (0)45
©
На 6 октомври се навършиха 26 години от кончината на грандамата на БНТ от времето на соца Бригита Чолакова. А на 12 октомври стават 92 години от рождението ѝ.

Журналистката умира в съня си дни преди да навърши 66 години. Тя бе най-емблематичното име сред жените водещи в тв историята на България, наричаха я Желязната лейди на телевизионния екран. Бригита се появява на "Сан Стефано“, когато е на 36 години. Бързо печели интереса и обичта на зрителите с неповторимото си чувство за стил, за разговор, за поведение в ефир, за уважение към госта в студиото. Тя е умна, красива, елегантно язвителна, когато се налага, и невероятно магнетична. А камерата направо е влюбена в нея.

Автор и водещ е на няколко телевизионни предавания – "ТВ обектив“, "Пожелахте да видите“, "Телевизията представя“, "Стил“, "ТВ Неделник“ и "Модева ТВ“. Всички те остават завинаги в златния архив на БНТ.

За да стане телевизионна звезда обаче, Бригита Чолакова трябва да измине дълъг и нелек път. Родена е на 12 октомври 1933 г. в семейството на българин и германка. За фамилията настъпват трудни дни след 1944 г., когато баща ѝ е обявен за "фашист“. Заради "лош произход“ момичето не може да си намери работа, въпреки че завършва немска филология и не страда от липса на самочувствие. Първото ѝ работно място е Централна гара. С красивия си глас и ясен тембър съобщава кой влак от кой коловоз тръгва или пристига. Става всяка сутрин в 4 часа, за да е навреме на работа. Била е известно време и перукерка и гримьорка в Киноцентъра.

 

Кариерата ѝ в БНТ започва със "Златният Орфей“, където е конферансие на фестивала. През 1985 г. започва да се излъчва тв предаването за мода "Стил“ с водеща Бригита Чолакова. Скоро след това се превръща в едно от марковите лица на "Сан Стефано“. 

Омъжвала се е три пъти. Първият ѝ съпруг е Борис Николов – някогашна волейболна звезда в националния отбор. Именно спортът събира пътищата им с Чолакова, която на младини също била волейболистка. Когато се запознават, Николов е с 12 години по-възрастен от 20-годишната тогава Бригита. Бракът им върви по мед и масло, докато в един момент тв легендата открито признава на съпруг №1, че е влюбена в друг и го моли да напусне общия им дом. Тя инициира развода, но и след раздялата двамата остават в добри отношения. Култов случай, който още се разказва от онова време, е как след съдебното дело двамата с Борис отишли в ресторант в центъра на София да отпразнуват развода.

Малко след раздялата им обаче първият съпруг на Чолакова внезапно умира. По това време тя вече е с мъжа, заради когото се развежда – известния музикант Христо Чолаков-Чандо. Двамата са безумно щастливи, но ги разделя ужасяваща трагедия. Той загива в самолетната катастрофа на летище София през 1971-ва, в която намира смъртта си и Паша Христова. Третият ѝ съпруг е барабанистът от симфоничния оркестър на БНР Божидар Карагьозов. В края на дните си иконата на БНТ откровено определя този брак като грешка и най-голямо разочарование.

"След тази връзка се заклех никога повече да не се женя. Само ще ви кажа, че кучето ми Ено беше много по-умно от мъжа ми“, казва Бригита в едно от последните си интервюта. Проблемите в брака им с Дарчо били породени от неговия афинитет към чашката. Развеждайки се с него, говорителката повече не среща любовта.

Последните си месеци изкарва в самота във вилата си в Панчарево, разчитайки финансово на малцината приятели, които има, пише "Ретро".

