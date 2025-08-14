Новини
Намерен зъб в пещера във Видинско обръща историята на Европа?
Автор: Петър Дучев 12:00
© Фокус
виж галерията
Една малко известна пещера в България крие история на милиони години. Тя пробужда и спорове в научните среди заради откритията в нея.

Наречена е "Козарника" и се намира недалеч от Гара Орешец, Видинско. На пръв поглед оформена в скали, отворена и с невероятна гледка, защото не е под, а над земята.

До нея се стига до асфалтов път в задоволително състояние. Последните около 200-300 метра до входа й се изминават пеша по стръмна пътека. По същата обаче се забелязват и следи от автомобили, но не това е важното и интересното.

Пещера "Козарника" е открита през 1984 година, Дължината й е около 210 метра. Малко след средата на 90-те години започват археологически проучвания в нея и резултатите не закъсняват. Открит е зъб, но не какъв да е зъб, а такъв, че автоматично превръща пещерата в световно значима за археологията.

"Козарника" е обитавана през Средния палеолит, но най-голямо значение имат най-долните пластове. Те са датирани на възраст от преди 1,4 милиона години. Именно там е открит въпросния зъб на представител на рода Homo, може би Homo erectus. Ако датировката е правилна, това би било най-старото сведение за присъствие на хора в Европа.

Силни спорове предизвиква и друга находка от раннопалеолитните пластове в пещерата. Това са няколко кости, датирани от преди 1,2 – 1,4 милиона години, по които има нанесени поредици от резки. Според археолозите, извършващи разкопките, те са направени умишлено, а не са случаен резултат от обработката на месото на животното. Тази хипотеза е спорна, тъй като според преобладаващото схващане способността за символно мислене се появява едва при Homo sapiens преди 50 хиляди години.






Младите хора, за които това е първа работа, нямат право на болничен за определен период
14:49 / 13.08.2025
Директорът на НП "Пирин: Гори около 10-15 декара иглолистна гора. Надяваме се до късния следобед да овладеем положението
11:21 / 12.08.2025
Полицията в Благоевград: На 5-6 шофьори предстои да им бъде отнета книжката, а автомобилите да бадат спрени от движение
12:56 / 12.08.2025
Големи промени настъпват за основна банка в потребителското кредитиране у нас – ще се отрази ли на клиентите
16:22 / 12.08.2025
Неплатен отпуск след изчерпване на платения – какво позволява Кодексът на труда
07:43 / 12.08.2025
Започна обследването на вековните чинари в Кюстендил
14:32 / 12.08.2025
9-месечно бебе е с фрактура на черепа след катастрофа в Благоевградско
12:41 / 12.08.2025
