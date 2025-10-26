ЗАРЕЖДАНЕ...
|Най-здравословната храна, която трябва да имаме на трапезата си - дори в консервирана форма
Богати на калций, желязо, витамин D и омега-3 мазнини, 100 грама сардини съдържат около 23 г протеин и 170 калории, като същевременно задоволяват 40% от дневния прием на витамин D, 80% от нуждите от селен и 20% от калций. Освен всичко друго, те са богати на ниацин, фосфор, калий, цинк, селен, витамин Е и B12. DHA, вид омега-3, е особено полезна за поддържане на правилната мозъчна функция, пише ygeiamou.gr. Всички тези хранителни вещества подобряват функцията на мозъка, сърцето, костите и зъбите.
Освен това, рибата не съдържа захар, което я прави добър хранителен източник за хора с диабет, но също така не съдържа холестерол.
И накрая, сардините са фантастичен вариант за риба с ниско съдържание на живак.
Както заключава диетологът, седмичната консумация на разнообразни морски дарове е ключова част от цялостното ни здраве, като сардините се открояват както заради ползите, които предлагат, така и по отношение на цената.
