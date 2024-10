Най-сладката снимка на Мария Илиева, на която показва дъщеря си София

© Мария Илиева не е от родните знаменитости, които качват прекалено много снимки в социалните мрежи, особено такива, свързани с личния й живот. Макар че през 2018 г. се роди синът й Александър, а през 2021 г. и дъщеря й София, певицата рядко си позволява да споделя с последователите си интимни моменти с децата си.



И за разлика от малкия Александър, който от време на време се появява в социалните мрежи, феновете й почти не са виждали София, която през юни месец трябва да е навършила цели три години.



За щастие, Мария Илиева реши да сподели няколко кадъра с момиченцето си, на които виждаме майка и дъщеря да се забавляват навън. Макар да не се вижда добре лицето на детето, буйните й коси ни подсказват, че е страшна сладурана.



"Моето малко момиче един ден ще завладява големия свят, а аз ще направя всичко възможно, за да дам добър старт на мечтите й", пише изпълнителката под серията от снимки.



Ако оставим настрана личния й живот, наскоро Мария Илиева се похвали, че готви голяма изненада за феновете си, като сподели, че е направила дует със звездата Джо Лин Търнър.



"Малко е да се каже, че се вълнувам. От няколко месеца насам не мога да си намеря място...Аз имам дует с Джо Лин Търнър!", пише тя в профила си в Instagram, като допълва: "Рок легенда, световна звезда, емблематичен вокалист на Rainbow и Deep Purple, човекът, изпял класики като "Can't Let You Go" и "Street of Dreams". Предстоящият му сингъл се казва "Forever" и е... с мен".



Преди ден разбрахме и че очакваме новото парче именно в петък, 25 октомври, предаде lifestyle.bg.