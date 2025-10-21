Най-полезният есенен плод

© Plovdiv24.bg Този есенен плод съдържа калий, магнезий и антиоксиданти, които подпомагат сърдечно-съдовото здраве, според руския гастроентеролог д-р Евгений Белоусов. Той споделя, че този плод е райската ябълка и коментира с какви други ползи се свързва нейната консумация.



"Райската ябълка е ценен хранителен продукт, който, когато се консумира разумно, осигурява значителни ползи за здравето. Съдържанието ѝ на антиоксиданти и витамини я прави отличен избор за предотвратяване на дефицитни състояния и поддържане на цялостното здраве. Важно е обаче да се вземат предвид индивидуалните нужди и да се избягва прекомерната консумация, особено когато е неузряла. Препоръчителната порция за възрастен е 1-2 плода на ден (в зависимост от размера), за предпочитане като част от балансирано хранене - например с извара, ядки или като десерт след основно хранене“, обяснява лекарят.



Райската ябълка съдържа витамини А, С, витамини от група В, калий, магнезий, калций и голямо количество фибри, които спомагат за нормализиране на храносмилането, поддържане на здрава чревна микрофлора и спомагат за контрол на нивата на холестерола.



"100 грама райска ябълка съдържат до 160–180 мг калий. Този минерал регулира водно-солевия баланс и подпомага нормалната функция на сърцето и мускулите. Райската ябълка съдържа също магнезий, калций, желязо и манган в умерени, но лесно смилаеми количества. Освен това, плодът е богат на антиоксиданти като танини, катехини и антоцианини – особено изобилни в стягащите сортове райска ябълка. Тези вещества имат противовъзпалителни, антимикробни и потенциално противотуморни свойства. И всички те са важни за поддържане на сърдечно-съдовото здраве“, обяснява лекарят.



Райските ябълки премахват излишните соли и вода от тялото, като по този начин спомагат за понижаване на кръвното налягане. Те могат да предотвратят атеросклероза и инфаркти, тъй като пектинът, който съдържат, понижава холестерола в кръвта. Многобройни изследвания са доказали ползите от ябълките за кръвоносните съдове. Благодарение на високото си съдържание на минерали, те имат благоприятен ефект при ревматизъм, чернодробни и бъбречни заболявания, както и кожни заболявания.



Ползите от райската ябълка и нейният състав, богат на витамини, минерали и други биоактивни вещества, могат да бъдат сведени до нула, ако се съхраняват неправилно. Преди всичко, изберете узрели, цели плодове с неувредена кора. Хранителната, богата на захар пулпа е силно привлекателна за мухъл и гнилостни бактерии, които бързо разрушават не само структурата на зрънцето, но и химическия му състав, пише actualno