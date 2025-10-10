ЗАРЕЖДАНЕ...
|Най-легендарният български сериал се връща на екран
Създаден през втората половина на XX век, "На всеки километър“ се превръща в истински телевизионен феномен и остава едно от най-разпознаваемите заглавия в историята на българската култура.
Партизанският сериал е заснет в 26 епизода, разделени в две части по 13 серии, и впечатлява с мащаб, богат актьорски състав и международни снимачни локации — Москва, Париж, Дамаск и Истанбул.
Главните роли на Митко Бомбата и майор Деянов, изиграни от Григор Вачков и Стефан Данаилов, се превръщат в легендарни образи, белязали цели поколения зрители.
Сценарият е дело на Павел Вежинов и Георги Марков, а режисурата — на Любомир Шарланджиев и Неделчо Чернев.
Сериалът е създаден във време, когато културата и изкуството в България са под силен идеологически контрол от комунистическата власт. Основната цел на продукции като "На всеки километър“ е не само да забавляват, но и да възпитават зрителя в "правилни“ политически и морални ценности, съгласно официалната идеология.
Въпреки пропагандната насоченост, сериалът има висока художествена стойност — силна актьорска игра, мащабна продукция, добро операторско майсторство и запомнящи се персонажи.
Затова "На всеки километър“ се възприема едновременно като пропаганден продукт и като част от златната класика на българското кино.
Втората част на сериала (епизоди 14–26) е по-малко идеологически натоварена и се фокусира повече върху приключенския и шпионски сюжет, което я прави по-универсална и по-достъпна за по-широка публика.
Продукцията е финансирана от управляващата в България БКП и е посветена на 25-годишнината от преврата на 9 септември 1944 г, тогава представян като народно въстание.
