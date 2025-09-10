ЗАРЕЖДАНЕ...
|Най-красивият турски актьор отново предизвика фурор с появата си
В последните години актьорът гради впечатляваща кариера извън родната си страна, а това отличие показва значимостта му за световната кино индустрия.
Още с пристигането си във Венеция, Джан предизвика голяма вълна от емоции. Множество фенове го посрещнаха с възгласи и аплодисменти. Хора държаха плакати и скандираха името му, създавайки изключително вълнуваща атмосфера, пише Аlbawaba.
Един забавен момент от появата на Яман бързо се разпространи в социалните мрежи. Докато прави селфи с почитателка, актьорът изпуска телефона си. Той обаче не се стъписва – и успява да го улови буквално с крака си и да го вдигне, без каквито и да е щети по устройството. Сцената бе заснета и публикувана в онлайн платформите. А фенове и последователи оставиха ласкави коментари, определяйки Джан като "готин“, "забавен“ и "непоколебим“.
Наградата, която Яман получи - Filming Italy Venice Award, е престижно отличие, което се връчва на артисти с важен принос към киното и културния обмен. Това е ясен знак за възхода на Яман. През последните години той участва в множество международни проекти и изгражда стабилна кариера в Италия.
Човекът, който го придружаваше на червения килим на кинофестивала във Венеция бе настоящата му приятелка Сара Блум, известен продуцент и ди джей в Италия. Двамата обявиха публично връзката си в началото на лятото и от тогава не крият близките си отношения, пише ladyzone.
