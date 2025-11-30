ЗАРЕЖДАНЕ...
Най-голямата коледна атракция тази година е на по-малко от 100 км разстояние от България
©
Базарът продължава до началото на януари, превръща града в зимна приказка с милиони светлини. Посетителите могат да разгледат четири тематични зони, включително Селото на Дядо Коледа, зона с космическа тематика и света на "Красавицата и Звярът“.
Празничната атмосфера се създава от над 90 ръчно изрисувани къщички, предлагащи местни продукти и кухня, включително традиционни колбаси, меденки и сливова ракия. За забавление са предвидени ледена пързалка, виенско колело и това, за което се твърди, че е най-високата шейна на Дядо Коледа в тази част на Европа, пише večernji.hr.
Коледен базар в Крайова
Освен приказния образ, посетителите са особено впечатлени от цените. Няма входна такса, атракциите струват между 4 и 6 евро, специалното преживяване в "Асансьора на Дядо Коледа“ е около 10 евро, а храната и напитките са изключително евтини. Чаша греяно вино ще ви струва само 2 евро, наденичките струват по 1,40 евро всяка, а канелено рулце - 5 евро. Препоръчително е да имате пари в брой със себе си.
Единственото нещо, за което трябва да сте подготвени е студеното време. С температури често под нулата, топлите дрехи и обувки са от съществено значение за безпроблемното преживяване.
Още по темата
/
Руско Петков за загиналите птици в Копривщица: Претърпели са колапс на сърцата и много сериозни мозъчни кръвоизливи
05.01
1007 птици са загинали заради фойерверките в Копривщица, повече от 50% от оцелелите са с трайни увреждания
03.01
Ревностни пазители на българските традиции гониха злите сили в Пиринско в първия ден на Новата 2025 година
02.01
Още от категорията
/
Очакванията на поколението Алфа: Без ежедневно пътуване до работа, роботите и ИИ да са ежедневие, а имейлите – реликва
27.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Кристина от "Ергенът" си призна: Да, аз съм жената до Виктор!
20:36 / 28.11.2025
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:54 / 28.11.2025
Скална маса блокира жп линията край Кочериново
13:49 / 28.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.