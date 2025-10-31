ЗАРЕЖДАНЕ...
|Най-големият музей в света отваря врати тази събота
В музея ще бъдат изложени над 50 000 експоната, сред които 83-тонният колос на Рамзес II и 4500-годишната лодка на фараона Хеопс. Постоянната експозиция обхваща 24 000 кв. м и представя експонати от праисторическите времена до римската епоха. Комплексът включва детски музей, конферентни и образователни зали, търговска зона и голям реставрационен център.
Много от експонатите са преместени от стария Египетски музей на площад "Тахрир", а други произхождат от нови археологически разкопки, включително от некропола Сакара. Изпълнителният директор на музея Ахмед Гонейм заяви, че новите галерии са оборудвани с модерни технологии и мултимедийни презентации, включително шоу програми, които пресъздават древното наследство чрез съвременните технологии.
Съоръжението е разположен на около миля от пирамидите в Гиза и заема площ от 470 000 кв. м. Проектът е обявен през 1992 г., но строителството започва едва през 2005 г.
Официалното откриване на музея беше отлагано няколко пъти заради напрежението в Близкия изток. Очаква се церемонията да бъде уважена от световни лидери и египетския президент Абдел Фатах ал-Сиси. Музеят е част от по-широк инфраструктурен проект, включващ изграждането на нова метролиния и модерно летище. Властите се надяват, че обектът ще даде нов тласък на културния туризъм, който е сред основните източници на приходи за Египет.
Очаква се музеят да привлича между 15 000 и 20 000 посетители дневно. "Светът чака... всички са развълнувани", коментира Хасан Алам, главен изпълнителен директор на компанията Hassan Allam Holding, която управлява комплекса.
Министърът на туризма и антиките Шериф Фати добави: "Това е дар от Египет за света и сме горди, че най-после можем да го споделим." Откриването идва на фона на въпросите за сигурността на археологическите находки, след като наскоро бяха откраднати два артефакта, включително 3000-годишна златна гривна от музей в Кайро.
