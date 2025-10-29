Новини
Най-големите тенденции при връхните дрехи за есен-зима 2025
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 12:45Коментари (0)52
Зимата може да донесе доза меланхолия, но има нещо безспорно вълнуващо в тази промяна във времето и всички възможности за стилизиране, които тя носи със себе си. В Marie Claire ние приемаме този преходен момент с вълнение и вдъхновение, защото нищо не бележи началото на зимата по-добре от палто , което съчетава топлина и елегантност.

Пригответе се да откриете най-желаните стилове за сезона, тези, които ще ви накарат да очаквате с нетърпение затоплянето.

Велур

Любовта ни към велура никога не свършва, независимо дали става въпрос за аксесоари или за най-доброто есенно палто. Ralph Lauren и Gabriela Hearst представиха елегантни якета с приталена кройка, докато Fendi предложи по-спокойни версии в стил "шакет“. Инвестирайте в наситени тонове и класически линии.

Кожени якета

Ако миналият сезон беше изцяло посветен на класическото яке тип "амбар“, тази есен щафетата се поема от кожени авиаторски и бомбър якета, видени на подиумите на Miu Miu, Khaite и Bally. От традиционните якета с кожена подплата до по-овърсайз, спокойни линии, тези дрехи се съчетават добре с всичко - от вталени панталони и дънки до по-романтични дантелени поли за женствен контраст.

Кошница

Тази есен се отправете на пътешествие към английската провинция, като инвестирате в карирани палта.

В колекциите на Ralph Lauren, Tory Burch и Kallmeyer, карето получава нов живот, както в класическите линии на блейзърите, така и в по-модерните силуети без яка. Независимо кой дизайн изберете, резултатът остава вечен.

Пелерини

Тазгодишната мания на модните експерти е наметалото и пончото. Оставете палтото ви да говори само за себе си, като го преметнете върху семпли дънки или вталени панталони, в зависимост от настроението и графика ви за деня.

Изкуствена кожа

Якетата от изкуствена кожа също се завръщат силно този сезон, като дизайнерите се вдъхновяват от винтидж блясъка на стария Холивуд, ретро шопинга и бохемската естетика.

Комбинирайте тези впечатляващи връхни дрехи с кожени панталони, рокли тип "слип“ или макси поли.

Спортни анораци

Спортните якета анораци съчетават функционалност и мода по най-готиния начин. Практична дреха, която никога не разочарова.

Животински принт

Подобно на райетата, животинските принтове вече са се утвърдили като неутрални. Вдъхновете се от женствените дрехи на Fendi, Khaite и Tory Burch и носете леопардово яке с пола тип "молив“ или миди за шикозен, целодневен вид. За безпроблемен преход от ден към вечер, допълнете го с любимите си ботуши до коляното.

Минимално

За тези, които предпочитат силата на простотата, минималистичните якета с изчистени линии, като тези, които се виждат в Tory Burch, Altuzarra и Khaite, са идеалният избор. Търсете модели с прилепнала талия, извит силует или големи пропорции за модерен вид. Изберете материи като вълна или коприна за допълнителен лукс.

