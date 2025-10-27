Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Най-есенният десерт – карамелизирани ябълки с канела и ром
Автор: Десислава Томева 22:52 / 27.10.2025Коментари (0)53
©
илюстративна снимка
Разнообразието от плодове през есенния сезон не е особено голямо, но ябълките си остават най-достъпните и обичани от българина. Те са част от онзи уютен кулинарен пейзаж, който мирише на детство, дърва за огрев и топъл пай. А днес ще ги превърнем в нещо едновременно елементарно и впечатляващо – карамелизирани ябълки с канела и ром. Бърза рецепта за гости или наслада за небцето на домашните през уикенда, предоставена от "Фокус“.

Необходими продукти (за 4 порции):

4 средно големи ябълки (по-вкусни са по-киселите сортове)

3 с.л. кафява захар

30 г краве масло

1 ч.л. канела

1 с.л. тъмен ром (или 1 ч.л. есенция, ако няма алкохол)

щипка сол

орехи, лешници или бадеми за поръсване

Приготвяне:

1. Подгответе ябълките. Обелете ги, нарежете на едри резени или кубчета – важното е да запазят форма при термичната обработка.

2. Разтопете маслото. В тиган с дебело дъно сложете маслото и кафявата захар. Разбърквайте, докато захарта започне да се карамелизира и сместа стане златиста.

3. Добавете ябълките. Изсипете ги в тигана и гответе 7–8 минути на умерен огън, докато станат меки, но не кашави.

4. Подправете. Поръсете с канела и щипка сол – солта подчертава сладостта и аромата.

5. Финалният щрих – ромът. Излейте ромa, изчакайте няколко секунди да се изпари алкохолът и разбъркайте. Ако желаете, може да фламбирате внимателно – ефектът е театрален, ароматът – запомнящ се.

Как да поднесете:

Класически вариант: в купички, поръсени с орехи или бадеми.

Като десерт: върху ванилов сладолед, палачинки или пудинг.

В буркан: затворете топлите ябълки в стъклен буркан, оставете да се охладят и съхранявайте в хладилник до 5 дни – перфектна добавка към сутрешните овесени ядки или като сладка изненада към кафе.

Комбинацията от канела и ябълка не е случайна – и двете съдържат ароматни съединения (цинамалдехид и ябълчена киселина), които се подсилват взаимно при нагряване. Добавянето на щипка сол активира вкусовите рецептори и прави десерта по-балансиран. А ромът? Освен че внася лек карамелен нюанс, той извлича ароматните масла от канелата и засилва усещането за топлина – точно това, което търсим през есента, категоричен е кулинарният отдел на "Фокус“.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
10:14 / 26.10.2025
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
15:51 / 27.10.2025
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
10:41 / 26.10.2025
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
07:56 / 26.10.2025
Патриарх Даниил благослови Кюстендил и призова управниците да следват примера на Свети Димитър
Патриарх Даниил благослови Кюстендил и призова управниците да следват примера на Свети Димитър
14:20 / 26.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
Раздутата администрация в България: В 175 общини на един чиновник се падат под 200 жители
Раздутата администрация в България: В 175 общини на един чиновник се падат под 200 жители
07:55 / 26.10.2025
Актуални теми
Природни стихии
България и Войната в Украйна
Григор Димитров в турнири през 2025-а година
Кабинетът "Желязков"
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: