|Най-бързата кола в света вече е електрическа
Тук идва подробността, че постижението бе записано само в един пробег, а не по задължителните два в двете посоки, за да бъде записано официално като най-високата скорост. Затова и технически средната скорост от 455,3 км/ч на SSC Tuatara запазва приза за най-висока скорост, но е видно, че това е въпрос на време да се промени. И почти е сигурно, че следващото постижение ще е над 500 км/ч.
Достигайки 308,4 мили/ч, YangWang надмина Bugatti Chiron Super Sport 300+, пилотиран от Анди Уолъс, който през 2019 г. ускори до 304,77 мили/ч (490,48 км/ч), също в една посока.
Високата мощност е една от ключовите причини за монументалната максимална скорост на U9 Xtreme. Той разполага с четири електрически двигателя, които комбинират мощност от над 3000 к.с. (3019), над два пъти повече от 1288 к.с. на стандартния U9. Това е и първият сериен автомобил, който разполага с 1200-волтова платформа и има значително по-плътни батерии от всички други модели на BYD.
Само 30 екземпляра от U9 Xtreme са предназначени за производствената линия. Въпреки че не е обявена цена, се съмняваме, че BYD ще има проблеми с продажбата им.
Не само максималната скорост на YangWang U9 Xtreme е впечатляваща. BYD потвърди, че хиперавтомобилът е завъртял обиколка на "Нордшлайфе“ с време 6:59.157, с което е отнела рекорда за сериен електрически автомобил от Xiaomi SU7 Ultra, който измина пистата с време 7:04.957 по-рано тази година.
