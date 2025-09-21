Новини
Най-бързата кола в света вече е електрическа
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 16:58
©
След като в края на август YangWang U9 Track Edition постави рекорд за максимална скорост на електрически автомобил, колата получи името U9 Xtreme, върна се на пистата и за малко не стана първият сериен модел, прескочил границата от 500 км/ч. Не му достигна малко: 496,22 км/ч. А според мен, Марк Басенг вдигна по-рано от нужното десния крак от педала. Постижението бе постигнато на високоскоростния овал ATP Papenburg в Германия, пише carmarket.bg.

Тук идва подробността, че постижението бе записано само в един пробег, а не по задължителните два в двете посоки, за да бъде записано официално като най-високата скорост. Затова и технически средната скорост от 455,3 км/ч на SSC ​​Tuatara запазва приза за най-висока скорост, но е видно, че това е въпрос на време да се промени. И почти е сигурно, че следващото постижение ще е над 500 км/ч.

Достигайки 308,4 мили/ч, YangWang надмина Bugatti Chiron Super Sport 300+, пилотиран от Анди Уолъс, който през 2019 г. ускори до 304,77 мили/ч (490,48 км/ч), също в една посока.

Високата мощност е една от ключовите причини за монументалната максимална скорост на U9 Xtreme. Той разполага с четири електрически двигателя, които комбинират мощност от над 3000 к.с. (3019), над два пъти повече от 1288 к.с. на стандартния U9. Това е и първият сериен автомобил, който разполага с 1200-волтова платформа и има значително по-плътни батерии от всички други модели на BYD.

Само 30 екземпляра от U9 Xtreme са предназначени за производствената линия. Въпреки че не е обявена цена, се съмняваме, че BYD ще има проблеми с продажбата им.

Не само максималната скорост на YangWang U9 Xtreme е впечатляваща. BYD потвърди, че хиперавтомобилът е завъртял обиколка на "Нордшлайфе“ с време 6:59.157, с което е отнела рекорда за сериен електрически автомобил от Xiaomi SU7 Ultra, който измина пистата с време 7:04.957 по-рано тази година.






Статистика: