© виж галерията Алфи Бест е бизнес магнат е и най-богатия ром във Великобритания. Описва себе си като "бизнесмен от старата школа“. Toй може скоро да стане първият цигански милиардер в света, след като нетното му състояние набъбна с впечатляващите £202 милиона само за една година.



Той не започва живота си в огромно богатство и е роден в много бедно циганско семейство. Роден е в каравана край път близо до Лестър на 12 април 1970 г.



Сега Алфи е председател на Wyldecrest Parks — най-голямата компания за ваканционни и жилищни паркове в Европа.



Компанията има 16 000 жители в 91 обекта в Обединеното кралство, Европа и САЩ и има 380 служители.



Освен империята си за ваканционни имоти, Алфи е собственик на футболния отбор East Thurrock United.



"Като циганин нямах друг избор, освен да започна от нулата с почти нищо в банката и стотинки в задния си джоб.



"Взех си под внимание мъдрите думи на великия американски бизнесмен Уорън Бъфет, който каза: "Идиот с план може да победи гений без план“.



През 2021 г. той издаде първата си автобиографична книга Can Anyone Build A Property Empire?.



През същата година Алфи участва и в сериала на ITV "Шеф под прикритие".



През февруари 2024 г. документален филм за живота му, Gypsy Billionaire, беше номер 1 в европейската класация на Amazon Prime – изпреварвайки Eras World Tour на Тейлър Суифт и Lights, Camera, Action на Том Круз.



Към април 2024 г. се съобщава, че империята на Алфи струва около £1,2 милиарда.



Приблизителното му лично богатство възлиза на около £745 милиона.



Алфи взе решение да напусне Обединеното кралство и да живее в данъчния рай за милионерите Монако през април 2024 г.



Преди да се премести, той започна да продава осем суперавтомобила на стойност милиони и своя седемместен хеликоптер Airbus ACH130 на стойност £4,5 милиона, стилизиран от Aston Martin, който може да се похвали с производствен номер 007 и регистрация G-YPSE на фюзелажа.



Алфи си е наел апартамент с две спални в Монако с изглед към прочутото трасе на Формула 1.Той също така може да се похвали с яхта за 10 милиона лири, закотвена в Кан.



В ексклузивно интервю за MailOnline, за да отбележи заминаването си от Великобритания, Бест ни каза: "Вярно е, че няма да плащам никакъв данък върху доходите… Ще започна бизнес тук и нямам намерение да се връщам в Обединеното кралство. Всичките ми компании все още са в Обединеното кралство, така че те ще плащат данък“







Алфи е щастливо женен за втората си съпруга Емили Джейн Брус. Имат две деца - Елизабет и Алфи Джуниър.



Синът му участва заедно с него в риалити шоуто на Channel 4 My Big Fat Gypsy Fortune (2013).



26-годишният, който е наследник на семейното богатство. Той купува нощен клуб на 16 години и го продава година по-късно, след което става собственик на два парка за каравани и продава невероятно скъпи часовници на знаменитости, милионери и футболисти. Той редовно споделя снимки на своите скъпи коли и луксозен начин на живот със своите 191 000 последователи в Instagram.



Дъщерята на Алфи Елизабет е управител на парка за Wlydecrest Parks.