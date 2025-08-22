Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Надъхани мачовци с високо самочувствие, татуси и лъскави ролекси в новия сезон на "Ергенът: Любов в рая"
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 21:04Коментари (0)68
©
Епилирани мачовци с високо самочувствие, напомпани бицепси, изобилни татуси и лъскави ролекси ще атакуват новия сезон на "Ергенът: Любов в рая“, който ще стартира тази есен с най-масираното мъжко участие до момента. Вместо един, двама или трима, ергените в предстоящото пикантно риалити ще са много повече и по-надъхани, подсказва промото на предаването и ще се борят за вниманието на начинаещи и опитни изкусителки.

Сред участниците в горещия сезон ще има милионер, ако се съди по скъпия часовник, които проблясва на китката му, пише в. "Уикенд“. Ергенът, чието лице не се вижда в кадър, носи модел на "Ролекс“ от злато и стомана, струващ между 20 000 и 80 000 лева, коментират познавачи на мъжките играчки. Един от конкурентите му пък е духовно богат – върху гърба му е татуиран цял олтар, на който би завидял и Благо Джизъса. От врата до кръста кожата е плътно покрита с християнски символи, а между плешките се гърчи лицето на Исус.

Първите завоалирани кадри от риалитито разкриват и деликатно присъствие – на китарист и художник, които също няма да избегнат опасните съперничества и ще се опарят от флирта със скандални участнички. В "Ергенът: Любов в рая“ ще ги очаква Дениз Хайрула, едно от най-обсъжданите лица от сезон 1, експлеймейтка и бивша на покойния Христо Сираков, която зрителите разпознаха в промото на новия сезон само по специфичния й глас. По тембъра беше разконспирирана и силиконката Шермин от сезон 3, която явно ще се завърне за нови приключения със свежата реколта момичета в предстоящия сезон, който дава заявка, че в него ще има от всичко по много.

Още по темата: общо новини по темата: 534
22.08.2025 »
22.08.2025 »
22.08.2025 »
22.08.2025 »
22.08.2025 »
22.08.2025 »
предишна страница [ 1/89 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изграждат 10 нови зелени пространства в квартали в Благоевград
Изграждат 10 нови зелени пространства в квартали в Благоевград
17:49 / 20.08.2025
Два дълги уикенда се очертават през септември – можете да подплатите и с ден отпуск 
Два дълги уикенда се очертават през септември – можете да подплатите и с ден отпуск 
12:40 / 21.08.2025
Ще коригират ли сметките ни за ток за юли и защо КЕВР днес публикува парични компенсации за битовите клиенти?
Ще коригират ли сметките ни за ток за юли и защо КЕВР днес публикува парични компенсации за битовите клиенти?
18:47 / 20.08.2025
"Лятно кино под звездите" преплита три истории, посветени на три вдъхновяващи личности в три последователни вечери в парк "Македония" в Благоевград
"Лятно кино под звездите" преплита три истории, посветени на три вдъхновяващи личности в три последователни вечери в парк "Македония" в Благоевград
14:29 / 20.08.2025
Млад талант от Гоце Делчев разкри тайната на звездите и донесе злато за България от Индия
Млад талант от Гоце Делчев разкри тайната на звездите и донесе злато за България от Индия
16:27 / 21.08.2025
Полицията с първи подробности за инцидента с нападнатото семейство на шефката на приюта за животни в Благоевград
Полицията с първи подробности за инцидента с нападнатото семейство на шефката на приюта за животни в Благоевград
14:32 / 20.08.2025
Дръзка кражба посред бял ден в Сандански
Дръзка кражба посред бял ден в Сандански
10:22 / 21.08.2025
Актуални теми
Природни стихии
Катастрофи в Кюстендилско
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Моторни спортове
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: