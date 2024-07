Над 25 часа рок и 16 банди на Midalidare Rock In The Wine Valley 2024

© Четвъртото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley 2024 отново събира световно известни рок групи, като Deep Purple, Mr. Big и Accept, общо 16 банди и над 25 часа рок. Това каза в предаването "Денят на фокус“ на Радио "Фокус“ организаторът на събитието Ради Георгиев.



Фестивалът ще се проведе от 12 до 14 юли във Винарна Мидалидаре, село Могилово, Община Чирпан.



Локацията, на която се провежда събитието – винарна Мидалидаре, е уникална и много красива и съвсем необичайна за провеждане на фестивали, каза той и обясни, че големите рок банди са много впечатлени, защото са свикнали да ходят на поляни и мърляви места, а "докато при нас за радост място и локацията са прекрасни и е много, много красиво.“



На Midalidare Rock In The Wine Valley наред с хедлайнерите на сцената могат да се видят британската хеви метъл група Saxon, шведите HammerFall, холандската симфонична метъл група Delain, американската метъл група Steel Panther, известна с нецензурните си и хумористични текстове, майсторите на мелодичния пауър метъл от Stratovarius, Rhapsody of Fire, The Silent Wedding, групата Soundtruck, свиреща южен хард рок, както и китаристът и композитор Аксел Руди Пел.



Освен голямата сцена тази година организаторите ще зарадват феновете и на българската рок музика, която ще звучи на втората сцена. Там могат да се видят "Конкурент“, "Монолит“, както и младите банди Reveries, Lampa и "Кота 0“.



"Феновете ще могат да се насладят освен на разнообразни по стилове рок и метъл и да се срещнат с някои от групите, както и да разгледат как се прави концерта зад сцената,“ обясни още той.



Фестивалът в долината на виното освен рок част има и много фестивални зони – има кемпери, каравани, къмпинг зони и палатки. "Организирано е по такъв начин, че хората наистина е да прекарат тези три дни с удоволствие. Имаме турнири по футбол, забавление за деца, велотурове, винени курсове, въобще много, много събития паралелно с нашата рок сцена.“



Midalidare Rock обръща голямо внимание и на младото поколение, като деца до 12 години ще влизат без билет, което прави фестивалът много семеен и точно за хора къмпингари, които са дошли заедно със семейството да се насладят на рок музиката, разказа още организаторът на събитието Ради Георгиев.