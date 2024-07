© виж галерията Компанията "Грома Холд“ е генерелен спонсор и е трайно свързана с изграждане и поддържане на пътищата в Родопите като основна предпоставка за стимулиране на местната икономика и туризма



Предстои второто издание на легендарното състезание L'Etape Bulgaria by Tour de France, kоето ще се състои на 28 юли в района на Велинград. Организатор е Спортен клуб "Спорт за всички – София в Европа“, а генерален спонсор на състезанието е утвърдената пътно-строителна компания "Грома Холд“. До момента за участие в състезанието са е записали близо 650 участници, което е с 20% повече спрямо същия период миналата година. 40 българи- участници в миналогодишното състезание- се включват тази седмица в L'Etape by Tour de France в Ница.



Трасето в района на Велинград включва два маршрута – дълъг (102 км) и къс (57 км) при максимална денивелация от 1700 метра. Могат да участват както аматьори, така и професионалисти. На късата дистанция от 57 километра ще бъдат допускани всякакви велосипеди, докато на 102-километровата дистанция ще се кара само с шосейни. Победителите ще бъдат излъчвани в няколко възрастови категории за мъжете и жените, като митичната жълта фланелка ще бъде връчена само за най-доброто колоездачно постижение.



Миналогодишното издание на L'Etape Bulgaria by Tour de France премина при огромен интерес и над 850 участници от 22 държави се включиха в старта. Средната им възраст бе 40, 4 години, а 85 от тях бяха жени. Най-възрастният участник бе на 79 г. Младата надежда в ски спорта Борислав Хаджистоянов от Разлог спечели дългата дистанция на 102 км. с време от 2 ч. 56 мин и 4 сек. На късата дистанция от 57 км. най-добър бе именитият ни колоездач Данаил Петров, който пребори трасето за 1 ч. 44 мин и 51 сек.



Един от най-известните български състезатели по колоездене Николай Михайлов също подкрепи L'Etape България от Tour de France . Той е единственият българин, завършил едно от големите колоездачни обиколки Джиро д'Италия". "Ще участвам с огромно удоволствие. Организацията миналата година беше перфектна, пътищата бяха перфектни. Благодаря на спонсорите "Грома Холд“ и "Европейски пътища“, защото трасето наистина беше безупречно, гравел участъкът беше безупречен. Аз съм карал състезания на най-високо ниво и L'Etape България by Tour de France по нищо не им отстъпваше. Това е чудесна възможност да популяризираме любителското колоездене“, каза Николай Михайлов.



От името на “Грома Холд" в пресконференцията се включи Борислав Велков от 360 All Digital, маркетингов партньор на генералния спонсор. Той каза, че компанията познава много добре пътя към върха, какъвто е и слогънът на генералния спонсор в състезанието, защото Грома Холд има опит в годините назад със строежа и поддържането в Родопите на мащабни, трудни пътища, които водят към върха. Подкрепата за L'Etape Bulgaria by Tour de France не е самоцелна. Тя е част от цялостната стратегия на “Грома Холд" да застава зад културни и спортни инициативи, сред които женския футболен отбор "Спортика“ в Благоевград, младата спортни надежда в автомобилния спорт Иван Влъчков, театъра в Благоевград и мн. др. "От компанията вярват, че спортът и културата помагат в изграждането на ценности, но и в създаването и поддържането на общности“, каза още Борислав Велков.



Маргарита Попиванова, изпълнителен директор на "Европейски пътища“, компанията, която бе генерален спонсор на първото издание на L'Etape Bulgaria by Tour de France миналата година също изрази удовлетвореност от постигнатото. "Мисля си, че организацията на състезанието много прилича на строенето на пътища. Всеотдайността, с която се работи, екипната работа, денонощният труд и най-важното - да виждаш резултата от постигнатото и да си кажеш "дадох всичко от себе си и това, което съградих ще остане за следващите поколения“. Та в този ред на мисли миналата година заедно поставихме началото на L'Etape Bulgaria by Tour de France и няма как и тази година да не сме отново тук. А и не е честно лиша целия си екип да изпита тази емоция отново. Трасето на етапа, както знаете, е построено от "Европейски пътища“ и за следващите четири години имаме подписан договор да зимната и лятна поддръжка на всички пътища в област Пазарджик. Горди сме, че пътища, построени от нас, са избрани от организатора за трасе на тура и отговарят на всички изисквания на френският носител на лиценза“, каза още Маргарита Попиванова.



Духът на Tour de France и тази година ще бъде пресъздаден чрез спортно градче в центъра на Велинград, което ще бъде на разположение на състезателите и гостите на града през целия уикенд – от 26 до 28 юли. Там любителите на колоезденето ще видят експонати от Музея на Tour de France, ще се срещнат лично с култовия талисман на състезанието – дявола Диди- както и ще се потопят в атмосферата на едно от най-значимите спортни събития в България това лято. В съботния ден организаторите предвиждат да подгреят емоциите чрез каране на 5-километрова дистанция в град Велинград, предназначена за семейства и приятелски любителски групи, както и каране на дистанция от 0,5 км., предназначено за най-малките любители на колоезденето.



Зам.-министърът на туризма Павлин Петров каза, че това е една голяма възможност за всички и особено за спа столицата на Балканите Велинград, в която близо 80% от жителите се препитават с развитието на туризма. "Спортът и туризмът са неразделна част от развитието на страната ни. Те са свързани сектори. Велинград освен, че ще се превърне в арена на едно спортно събитие, ще има и възможността да представи и цялостен туристически продукт на световно ниво“, каза още Павлин Петров.



Организаторите се надяват чрез L'Etape България от Tour de France Велинград да се заяви като новата колоездачна дестинация на България.



"Емоцията наистина е невероятна, само на място се усеща и за мен това е логичен резултат, когато се обединяват местната власт, неправителствените организации, частния бизнес и националната власт в лицето на Министерство на туризма“, каза на свой ред Цвета Спасова, началник на отдел "Туризъм и реклама" в Община Велинград, домакин на състезанието.