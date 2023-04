На такава вечеря не сте били!

© Instagram На това събитие не е позволено да носиш никакви дрехи. Идеята е на модела Чарли Ан Макс. Частните сбирки са наречени The Füde Dinner Experience. След като Макс одобри гостите, те се събират, за да се насладят на "освобождаващо пространство, което празнува най-чистото ни аз чрез готвене на растителна основа, изкуство, голота и любов към себе си.“ Казано по друг начин: това е голо веганско парти с куп непознати.



Удоволствието струва 88 долара, а домакинът Чарли Ан Макс започва да предлага услугата през 2020 година. Вечерите първоначално били само с покани, но по-късно започнали да идват и хора, които са чували за тях от социалните мрежи и от други места. "Поканите“ се разпродавали много бързо, заявява Чарли пред The New York Times, и съвсем скоро домакинът започнал да получава запитвания от цял свят.



Всяко подобно събитие си има тема. За последната вечеря в Ню Йорк тя била "Приемане на вашите вътрешни ритми: за да може хората да се свържат с техните менструални цикли“. "След цял час успокояващо дишане и бавни движения, жените се събрали около масата за хранене, покрита с коприна, сухи цветя и чаши с форма на дупе, и обсъждали менструацията си“, пише The New York Times.



Обикновено по време на "голите“ събития гостите се събличат веднага след като пристигнат, като за целта няма специална съблекалня, а само стойка за дрехи и закачалки отстрани. За различните хора желанието да присъстват е продиктувано от различни причини – някои искат да се чувстват по-свързани със собствените си тела, докато други искат да създадат нови също толкова освободени приятели като тях. Обикновено възрастта на гостите е от 20 до 60 години.



За 41-годишната Росалина Вилануева това е бил начин да се свърже отново със своето тяло, което се променило, след като родила първото си дете миналата година. За Катрин Фракароли на 21 г. , вечерята била надежда да се научи да бъде по-уверена в обществото, а 35-годишната Стефани Юрайб, казва, че тъкмо се върнала от Никарагуа, където практикувала церемонии с какао и тютюн искала "да запази тази енергия“.



“Голите“ събития не са само за жени, но за да присъстват мъже, те трябва да са препоръчани от предишни гости. Всички потенциални присъстващи трябва да попълнят формуляр, обяснявайки защо се интересуват. Във формуляра също така се пита за всякакви диетични ограничения и дали кандидатът е участвал в "каквито и да е инциденти, които биха могли да се считат за неподходящи или неуважителни по време на голо или полуголо събитие“.



Повечето кандидатури биват одобрявани, казва Чарли Ан Макс, стига да не сте "някой страховит тип, който е намерил по някакъв начин моя Инстаграм.“



Акаунтът на събитията в Инстаграм съществува от 2020 година, но идеята на Чарли датира от 2014 година, когато тя и нейните съквартирантки решили да се съблекат в апартамента им в Бруклин и да прекарат времето си заедно по този начин, пише Ladyzone.bg.