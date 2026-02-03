ЗАРЕЖДАНЕ...
На крачка от незабавното прехвърляне на пари през мобилните телефони
© ФОКУС
Частните консорциуми Европейска инициатива за плащания (European Payments Initiative, EPI) и Европейски съюз за платежни решения (European Payments Alliance, EuroPA) обявиха днес подписването на "меморандум за разбирателство“, който потвърждава успешното приключване на фазата на проучване и отваря път за практическо внедряване на проекта, пише в съобщение Европейска инициатива за плащания.
Новата услуга, наречена "трансграничен превод“ - платежна услуга, която всъщност е банков превод, ще бъде въведена масово за физически лица през 2026 г. и следващата година за търговци, както във физическите магазини, така и онлайн.
"Обединената коалиция вече обхваща 13 европейски страни и над 130 милиона потенциални потребители“, написа в профила си в "ЛинктИн“ (LinkedIn) Даниел Бал, президент на Френската банкова федерация (FBF) и на "Креди мютюел“ (Credit Mutuel). Според съобщението коалицията е отворена за всички европейски държави, включително за Швейцария и пазари извън еврозоната.
Европейска инициатива за плащания включва 16 акционери, сред които водещите френски банки – "Бе Ен Пе Париба“ (BNP Paribas), "Креди Агрикол“ (Credit Agricole), "Сосиете Женерал“ (Societe Generale), Бе Пе Се Е (BPCE), "Креди мютюел“ и "Банк постал“ (La Banque postale), както и няколко германски, белгийски и нидерландски финансови институции. Организацията разработва платежна система "Веро“ (Wero), наследник на "Пейлиб“ (Paylib) във Франция, което позволява незабавни преводи от сметка в сметка чрез мобилен номер, QR код (двумерен баркод) или имейл адрес.
Европейският съюз за платежни решения също разработва платежно решение, много подобно на "Веро“, действащо в Южна Европа чрез системите "Банкомат“ (Bancomat) в Италия, "Бизум (Bizum) в Испания, "СИБС/Емби Уай“ (SIBS MB Way) в Португалия и в Северна Европа чрез "Випс Мобил Пей“ (Vipps MobilePay) в Дания, Финландия и Швеция.
Първоначално Европейска инициатива за плащания бе замислена като европейски отговор на американските гиганти "Виза“ (Visa) и "Мастъркард“ (Mastercard), но стартира със забавяния и отказ на участници.
Паралелно Европейската централна банка (ЕЦБ) работи по внедряването на дигиталното евро, което ще бъде конкурентно средство за разплащане до края на десетилетието, посочва АФП, цитирана от pariteni.bg.
Още от категорията
/
Гала с драконовска диета
10:10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Сервитьор: Клиентите ни казват сами да си обръщаме левовете в евр...
22:38 / 02.02.2026
Пътешественик: Столицата на Колумбия няма нищо общо с представата...
17:53 / 02.02.2026
Едно от най-емблематичните заглавия на XXI век се завръща на голе...
15:48 / 02.02.2026
След Деси Слава Азис заряза и Глория
12:03 / 02.02.2026
Маги Халваджиян използва "Мамник", за да си рекламира бизнеса със...
10:22 / 02.02.2026
Кардиолог: Дефибрилатори трябва да има на гари, летища, спортни з...
09:20 / 02.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.