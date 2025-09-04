Новини
На 69 Кичка Бодурова се похвали с нова мечтана придобивка
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:18
©
На 69-годишна възраст Кичка Бодурова най-сетне има апартамент на свое име в родния си Бургас. Легендарната изпълнителка преди дни подписва при нотариус прехвърлянето на жилището на нейно име.

За това се похвали самата певица. Кичка купува имота на зелено, стана ясно от думите й. Жилището още се строи, но оставало съвсем малко, докато е напълно готово. 

"Искам да споделя един много щастлив миг в моя живот - подписах при нотариус прехвърляне на още строящото се, още малко, жилище на мое име. И за първи път ще съм собственик в моя роден и любим Бургас", написа в социалната мрежа развълнуваната Бодурова.

Самата изпълнителка на хитове, останали в историята на родната музика, сподели и важен детайл за новото жилище, което е купила.

"Имам един прекрасен балкон", разкри Бодурова, но остави да гадаем дали терасата на новото жилище има гледка към морската шир.

Изпълнителката признава, че през годините е притежавала жилища къде ли не – и в България, и в чужбина.

"Имала съм жилища в София, в Гърция, в Кипър и на други места. Но в Бургас за първи път и съм толкова щастлива", хвали се още Бодурова. Но защо чак сега решава да купи имот в родния си град, дали мисли да се установи повече у нас, или по-точно край морето в България, не става ясно.

Бодурова от година кръстосва между Лас Вегас, където също има жилище, и България. Когато е в родината, Кичка се установява в София, където домът й е с огромна градина. През лятото тя има ангажименти по морето, но очевидно е отсядала на хотел или при близки приятели.

"Всеки път, щом кацна в България, въздъхвам с облекчение. Това е моето място", сподели преди време Кичка в тв интервю.

Бодурова няма търпение новото ѝ жилище в Бургас да бъде готово напълно, пише "България Днес".

