|На 69 Кичка Бодурова се похвали с нова мечтана придобивка
За това се похвали самата певица. Кичка купува имота на зелено, стана ясно от думите й. Жилището още се строи, но оставало съвсем малко, докато е напълно готово.
"Искам да споделя един много щастлив миг в моя живот - подписах при нотариус прехвърляне на още строящото се, още малко, жилище на мое име. И за първи път ще съм собственик в моя роден и любим Бургас", написа в социалната мрежа развълнуваната Бодурова.
Самата изпълнителка на хитове, останали в историята на родната музика, сподели и важен детайл за новото жилище, което е купила.
"Имам един прекрасен балкон", разкри Бодурова, но остави да гадаем дали терасата на новото жилище има гледка към морската шир.
Изпълнителката признава, че през годините е притежавала жилища къде ли не – и в България, и в чужбина.
"Имала съм жилища в София, в Гърция, в Кипър и на други места. Но в Бургас за първи път и съм толкова щастлива", хвали се още Бодурова. Но защо чак сега решава да купи имот в родния си град, дали мисли да се установи повече у нас, или по-точно край морето в България, не става ясно.
Бодурова от година кръстосва между Лас Вегас, където също има жилище, и България. Когато е в родината, Кичка се установява в София, където домът й е с огромна градина. През лятото тя има ангажименти по морето, но очевидно е отсядала на хотел или при близки приятели.
"Всеки път, щом кацна в България, въздъхвам с облекчение. Това е моето място", сподели преди време Кичка в тв интервю.
Бодурова няма търпение новото ѝ жилище в Бургас да бъде готово напълно, пише "България Днес".
