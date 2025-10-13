Новини
На 50 тя стана майка на две деца, но никога не се омъжи
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:36
©
Светът се сбогува с Даян Кийтън! Легендарната актриса почина на 79 години.

Приживе Даян Кийтън е една от най-открояващите се актриси, известна със своя уникален стил и най-вече – с безкомпромисната си независимост. Въпреки че е имала дългогодишни връзки с големи имена като Уди Алън, Уорън Бийти и Ал Пачино, носителката на "Оскар“ прави революционен за времето си избор - тя никога не се омъжва, но сбъдва мечтата си да има деца, осиновявайки две на 50-годишна възраст.

Даян Кийтън и ролите й в личния живот:

- Кийтън почина на 79-годишна възраст в Калифорния.

- Носителката на "Оскар“ преди това заявява, че е "наистина щастлива“, че никога не се е омъжвала.

- На 50 години Кийтън осиновява син и дъщеря.

На 73 години, Кийтън разказва пред People през 2019 г. за решението си да не се омъжва, заявявайки, че е единствената от поколението си, а може би и преди него, която е била самотна жена през целия си живот.

За нея бракът никога не е бил цел. Актрисата споделя, че е знаела това още от тийнейджърските си години. Звездата на Холивуд си спомня, че като малка си й казвали, че ще бъде добра съпруга, но тя вътрешно никога не е искала да бъде такава. Тя е категорична, че не би било добра идея да се омъжи и е убедена, че и бившите й партньори са щастливи от това нейно решение.

Въпреки че решава да не споделя живота си с партньор, Даян Кийтън осъществява мечтата си да бъде майка. На 50-годишна възраст тя осиновява две деца – дъщеря Декстър и син Дюк. За Кийтън това не е импулсивно решение, а дълго обмислян процес.

"Не мислех, че някога ще бъда готова да бъда майка. Майчинството не беше импулс, на който не можех да устоя. Беше по-скоро мисъл, която обмислях от много дълго време. Затова се гмурнах“, казва приживе тя пред Ladies' Home Journa.

Въпреки че децата й вече са зрели хора, Кийтън успява да им осигури най-ценното – относително нормален живот, далеч от светлините на прожекторите. Тя разкрива, че Декстър и Дюк до голяма степен стоят далеч от публичността и нямат особен интерес към нейната кариера, което според нея е "много здравословно“.

Даян Кийтън остава вдъхновяващ пример за това, че човек може да следва свой собствен път – да прегърне независимостта си и да създаде семейство по начин, който е изцяло съобразен с личните му желания. През целия си живот тя продължава да настоява, че е най-щастлива, когато е необвързана, доказвайки, че най-важната любов в живота й е тази, която е избрала да създаде сама, пише Ladyzone.

