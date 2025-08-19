ЗАРЕЖДАНЕ...
|НАСА откри нова луна
По информация на НАСА луната е широка 10 километра и е била забелязана от камерата на телескопа в близката инфрачервена област по време на наблюдения.
Поради своята слабост и малки размери спътникът на Уран не е бил открит по-рано - дори се е изплъзнал на космическия апарат Вояджър 2 по време на прелитането му преди около 40 години.
Уран има 28 известни луни, кръстени на герои от Шекспир и Александър Поуп. Около половината са по-малки и обикалят около планетата на по-близко разстояние. Това най-ново допълнение, все още безименно, увеличава общия брой на луните на планетата до 29.
