Мъжът на Златка Райкова: Стотици уредени мачове и милиони евро печалба

© Мъжът на Златка Райкова – Карен Хачатрян, който във вторник сутринта беше закопчан при спецоперация на ГДБОП срещу черното тото заедно с брат си Юрий след издадена европейска заповед за арест от Франция, е разследван от прокуратурата в Марсилия за манипулирането на над 100 тенис срещи през последните няколко години.



Запознати с разследването, което се води от прокуратурата във френския град Марсилия, разкриват, че Карен, брат му Юрий и още двама мъже, чиято самоличност до този момент не е официално оповестена, са изградили стройна престъпна мрежа за уреждане на тенис мачове, като има данни, че бандата е манипулирала изхода на над 100 тенис двубоя и е спечелила около 1,5 милиона евро.



"Тенис двубоите са уреждани за точни резултати на сетове и геймове, а залозите са правени в специализирани сайтове за залози чрез множество акаунти. Впоследствие парите са били пренасочвани и препирани чрез разнородни схеми“, разкрива посветен в разследването на престъпната дейност на братята Карен и Юрий Хачатрян.



Твърди се, че плеймейтката Златка Райкова също е попаднала в полезрението на прокуратурата в Марсилия като замесена в препирането на милионите от черно тото, но до този момент срещу нея няма издадена европейска заповед за арест. Прочутата блондинка обаче е била разпитвана повече от два часа в ГДБОП за дейността на модната си марка "Блесс“ заради съмнения, че чрез нейния сайт за продажба на дизайнерски дрехи, Карен и брат му Юрий са препрали стотици хиляди евро.



"Има постъпили данни за пране на пари срещу Златка Райкова, които се проверяват. Става въпрос за хиляди фиктивни продажби на модни артикули чрез интернет с цел узаконяване на престъпни финансови потоци. Разследват се и две търговски дружества, собственост на Юрий Хачатрян, чрез които са узаконявани печалбите от манипулираните тенис мачове“, разкрива посветен в разследването. По думите му става въпрос за фирмите "Армин Инвест“ ЕООД и дружеството "АутоЛукс Импорт“, които са били захранвани с престъпни капитали. В първото дружество Юрий Хачатрян е едноличен собственик, а във второто е съдружник с мъж на име Венци Иванов, който също е бил разпитван.



По време на разпита си пред криминалисти, Златка е поддържала тезата, че мъжът й е невинен и че става въпрос за скалъпени обвинения. По думите й Карен печелел милиони от бизнес, а не като бос на черно тото в тениса.



Братята Карен и Юрий Хачатрян са бивши професионални състезатели по тенис. Двамата обаче бяха изхвърлени от този спорт през 2020 г. заради уговаряне на тенис мачове. Тогава тенис звеното за почтеност (The Tennis Integrity Unit - TIU) ги обяви за виновни по обвинения в манипулиране изхода от двубои. Карен получи доживотна забрана и глоба в размер на $ 250 000, докато правата на Юрий бяха спрени за 10 години, а санкцията му беше в размер на $ 50 000.



"Тенис звеното за почтеност потвърди, че двама български тенисисти са със спрени права и финансови глоби, след като са били осъдени за редица престъпления за корупция“, гласеше прессъобщението на Тенис звеното за почтеност, разпространено през 2020 г.



Тогавашното разследване установи, че в периода 2017-2019 г. Карен Хачатрян многократно е нарушил "Програмата за борба с корупция в тениса“ чрез пет уговорени мача, девет случая на подтикване на тенисисти да не показват най-добрата си игра и многократни откази за сътрудничество с Тенис звеното за почтеност. По-малкият брат Юрий беше обвинен в корумпиране на професионален тенисист, предоставяне на невярна информация и залагане на мачове. Съгласно правилника, на братята Хачатрян беше отнето правото да се състезават или да присъстват на събития, организирани или признати от ръководните органи на спорта. Още тогава Българската федерация по тенис също изключи Карен и Юрий и им наложи забрани да стъпват в тенис бази в цялата страна.



Твърди се, че дори след изхвърлянето им от професионалния тенис, Карен и Юрий са продължили да уреждат тенис двубои, а също и резултати от други спортни състезания.



Мъжът на Златка Райкова и брат му Юрий ще бъдат екстрадирани във Франция през следващите седмици, след като съда се произнесе и ще бъдат предадени на прокуратурата в Марсилия. Ако обвиненията срещу тях се докажат, Карен и Юрий рискуват присъди от по 5 години затвор.



Златка Райкова се омъжи за Карен Хачатрян през есента на 2023 г. след драматична и изпъстрена със скандали раздяла с бившия футболист Благой Георгиев, от когото роди момче през 2019 г. Популярната плеймейтка има 2-годишен син от брака си с Карен, който носи името на арестувания си татко.



През последните две години много светски наблюдатели повдигаха въпроса откъде са парите на Карен Хачатрян, който открито демонстрираше финансово благополучие. "Уикенд“ неведнъж е писал, че мъжът на Златка Райкова е част от международна престъпна група за манипулиране на спортни събития, а събитията от последните дни потвърждават публикациите ни.



Арестуваният за черно тото съпруг на Златка Райкова - Карен Хачатрян официално е беден като църковна мишка, показа проверка на "Уикенд". Колкото и абсурдно да звучи, мургавелкото така и не си е направил труда да легализира поне малка част от печалбите си при манипулиране на спортни срещи. А те никак не са малки. Френските следователи вече са повдигнали обвинение на Карен и брат му Юри за трансгранично пране на пари, корупция и манипулиране на резултати от спортни събития. Криминалистите в Марсилия са засекли хиляди трансфери на 4- и 5-цифрени суми. Повечето от които стигат до тайни сметки на братята Хачатрян.



По най-груби изчисления двамата бивши тенисисти са изкарали милиони евро от нелегалната си дейност. При такова богатство най-логичното нещо е да го вкараш в легален оборот. Не е тайна, че у нас това е елементарно. Стига да почерпиш ченгета и данъчни. България от години е известна като перачница за пари на мафиоти от цял свят. Незнайно защо мъжът на Златка Райкова не си прави този труд. Сигурно му е досвидяло да плати 10% от парите като рушвет. Това не му пречи да сменя струващите стотици хиляди лимузини, които кара, като носни кърпички.



Финансисти коментират, че Хачатрян е можел елементарно да изпере милионите си. Той вече има регистрирани на свои име няколко фирми. Трябвало е само да се изфабрикува някой и друг кух договор, който да обясни постъпващите по сметките им големи суми. Да, ама не. Наша проверка показа, че повечето от фирмите на Карен нямат дейност. Единствената действаща е "Армин инвест". Тя го играе посредник при отдаване под наем на тенис кортовете на клуб "Локомотив София". С годишна печалба от едва 3 000 лева, Карен едва ли може да оправдае баровския си начин на живот. Най-вероятно той е избелвал парите през фирмата на жената си Златка Райкова.