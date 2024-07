Мъж направи най-дългия маратон на видеоигри и счупи световен рекорд

© The Guinness Book of Records 24-годишен мъж от Нигерия счупи световен рекорд, като непрекъснато играе футболна видеоигра повече от три дни.



Oside Oluwole, известен още като "Khoded“, изпълни най-дългия маратон на видеоигри, играейки футболен мач , регистрирайки време от 75 часа.



Той надмина далеч предишния рекорд от 50 часа, поставен от англичанина Дейвид Уайтфут през 2022 г.



Осид, квалифициран биохимик, който в момента работи като търговец на автомобили, се опита да направи този запис, за да събере пари за местна болница в родния си град Иджебу Оде.



За разлика от всичките седем предишни рекордьори, които са играли или FIFA , или Pro Evolution Soccer по време на опитите си, Осид играе мобилна игра Dream League Soccer 2023 на своя iPhone, който свързва към телевизионен екран, пише The Guinness Book of Records.



Oside е запален фен на безплатната футболна симулация откакто я изтегли за първи път през 2016 г.



Той изигра над 500 мача по време на рекордния си опит.



Съгласно нашите правила за всички рекорди за "най-дълъг маратон“, той натрупа пет минути време за почивка след всеки час игра – само по време на тези почивки той можеше да яде, да подремне или да използва тоалетната.



"Наистина се забавлявах да играя 75 часа без прекъсване само с няколко часа почивка“, каза той.



"Не беше лесна задача, но трябва да кажа, че беше забавно.



"Беше толкова страхотен момент; Събитието беше много интересно и съм благодарен на Бог, че беше успешно."



След като завърши опита си за рекорд, Осид беше поздравен от член на Камарата на събранието на щата Огун, Hon. Seun Adesanya, който написа в прессъобщение: "Световните рекорди на Гинес [заглавие] е доказателство за отдадеността на г-н Oluwole, решителността и безбройните часове практика, които той инвестира в овладяването на играта.



"Неговото постижение е вдъхновение за всички амбициозни геймъри и въплъщение на непоколебимия дух на решителност, който движи нашата нация“.



Никой в ​​миналото не е счупил този рекорд с толкова голяма разлика, както Oside. За първи път беше поставен през 2010 г. с време от 24 часа и постепенно се увеличи до 50 часа, след като беше победен седем пъти за 11 години.



Oside беше вдъхновен да се заеме с това предизвикателство от главния готвач Hilda Baci , чието чупещо рекорди готвене завладя цялата нация на Нигерия миналата година.



Сега той се надява да постави повече световни рекорди чрез игра на футболни видеоигри, включително тези на конзоли като гореспоменатите серии FIFA и PES