"Мумията“ официално се завръща по кината. Четвъртата част от поредицата, първоначално стартирала през 1999 г., е планирана да излезе на 19 май 2028 г., като носителят на "Оскар“ Брендън Фрейзър и Рейчъл Вайс отново ще се съберат на екран, пишеСпоред съобщение на Universal Pictures, новият филм ще бъде режисиран от Мат Бетинели-Олпин и Тайлър Джилет, членове на филмовия колектив Radio Silence.Забележително е, че Вайс не се появи в третия филм "Мумията: Гробницата на драконовия император“, излязъл през 2008 г. Поради това се очаква завръщането ѝ да се открои като важно събитие за дългогодишните фенове на поредицата.