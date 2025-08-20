ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Мозъчен чип възстановява зрението?
Въпреки че Neuralink няма същата популярност като другите технологични компании на Мъск (Tesla или SpaceX), тя продължава тихо да работи върху една от най-модерните технологии - мозъчните чипове. Компанията вече е провела тестове върху животни и продължава с клиничните си изпитания при хора от 2024 г. насам, предаде zdrave.to.
По време на събитие в Уисконсин Мъск обяви, че опитите върху животни на Blindsight, чип на Neuralink, който потенциално може да възстанови зрението при напълно слепи, са били успешни, и че маймуните с имплантиран чип не само са напълно здрави, но и виждат прекрасно. Така опитите върху маймуни са показали обещаващи резултати: "Надяваме се по-късно тази година да направим първото си имплантиране на устройство при човек, позволявайки на някой, който е напълно сляп, да вижда.
Първоначално зрението ще бъде с ниска разделителна способност така че очаквам да има по-реалистични очаквания в началото. С течение на времето мисля, че в крайна сметка имплантът ще даде възможност за виждане, което мога да определя дори като свръхчовешко, така че очакваме крайния резултат да бъде революционен.“
Изявлението идва няколко дни след като Neuralink регистрира търговски марки за термина "Blindsight“, заедно с "telepathy“ и "telekinesis“, в Службата за патенти и търговски марки на Съединените щати. Първият мозъчен имплант на Neuralink бе поставен през януари 2024 г., когато на трима пациенти бе даден "телепатичен“ контрол върху части от тялото, които преди това не са можели да се движат поради увреждания. Нашата работа показа потенциал да помогне за възстановяване на автономността на лица със значителни двигателни увреждания
През изминалата година те предоставиха безценна обратна връзка, която беше фундаментална за подобряване на дизайна на нашата технология, гарантирайки, че тя отговаря по-добре на нуждите на бъдещите потребители. Ние сме готови да работим с повече участници и техните уникални нужди, така че да можем да изградим и възстановим функционалностите, които са най-значими за тях, казва Мъск. Той планира да имплантира новия си мозъчен чип на човек за първи път в края на 2025 г .
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
11:14 / 18.08.2025
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
09:50 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: