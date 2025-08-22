ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Може ли най-красивият убиец на морето да достигне нашите води?
Оказва се, че този рядък морски екземпляр, известен като "син дракон“ е изключително опасен. По същество е вид морски охлюв, безчерупчесто коремоного мекотело от семейство Glaucidae. Среща се в топлите части на океана, където плува по повърхността на водата, поради наличието на газ в стомаха.
Но кое прави "синия дракон“ толкова опасен – ето какво е нужно да знаем.
"Най-красивият убиец на морето“
Въпреки екзотичната и красива визия, отличаваща се със ослепителен металически син цвят и крилоподобни израстъци, наподобяващи миниатюрен дракон, както и малкият размер – достигащ едва 4 см, морският обитател е силно отровен и опасен за хората.
На този вид голохрил охлюв (Glaucus atlanticus), може да се натъкнем предимно в тропическите води на Южна Африка и Източна Австралия. Но понякога достига до европейските брегове.
Той се носи по повърхността на океана и ловува други отровни същества, най-вече така наречения "португалски военен човек (Physalia physalis) – вид медуза и един най-смъртоносните организми в океана поради мощната си отрова и дългите, жилещи клетки.
Съхранявайки жилещите клетки на плячката си в концентрирана форма, "синият дракон“ нанася опасно ужилване, което му печели прякора "най-красивият убиец на океана“.
Ужилването може да причини силна болка, замаяност, гадене, повръщане и в редки случаи дори животозастрашаващи реакции. Експертите предупреждават за тежки алергични реакции - особено при деца, хора с респираторни или сърдечни заболявания или при онези, които са ужилени многократно.
Как може да се предпазим?
Никога не трябва да докосваме морското същество, колкото и малко и примамливо са изглежда, дори и с ръкавици.
Незабавно да уведомим контролните органи, ако забележим мекотелото на плажа или във водата.
В случай, че бъдем ужилени, първото, което трябва да направим е да се измием с морска вода (не с прясна) и да потърсим незабавна медицинска помощ.
Да не влизаме в морската вода, когато съществува забрана. Нарушаването ѝ може да доведе до големи глоби.
Не е първи инцидент
През 2018 г. части от Коста Бланка бяха затворени след масови появи на отровния "португалски военен човек“, който доведе до хоспитализация на 11-годишно дете.
Съвсем наскоро няколко "сини дракона“ бяха забелязани на плаж близо до Гибралтар. Властите незабавно забраниха плуването за няколко дни.
Подобни случаи подчертават непредсказуемите опасности на морето и колко е важно да се спазват инструкциите за безопасност, наложени от местните власти, пише ProtoThema.
"Син дракон“ в Черно море?
На практика е много малко вероятно, почти невъзможно, поради няколко причини:
- Температура – обича топли, тропически води. Черно море е умерено и сравнително по-студено.
- Соленост - Черно море има по-ниска соленост в сравнение с океаните. "Синият дракон“ се нуждае от сол, за да оцелее.
- Храна - храни се с морски същества, които не се срещат в Черноморието.
- Ограничен достъп - Черно море е свързано с океаните чрез Босфора, но достъпът е ограничен и малко вероятно е такъв вид да се придвижи, пише Ladyzone.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изграждат 10 нови зелени пространства в квартали в Благоевград
17:49 / 20.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: