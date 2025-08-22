Може ли най-красивият убиец на морето да достигне нашите води?

© В последните дни се случи нещо неочаквано в Испания – в крайбрежните зони на страната се появи странен морски обитател, който предизвика страх и паника. И заради когото се издигнаха червени флагове, а плажовете в региона на Коста Бланка, чиято ивица е дълга около 11 километра, останаха затворени.



Оказва се, че този рядък морски екземпляр, известен като "син дракон“ е изключително опасен. По същество е вид морски охлюв, безчерупчесто коремоного мекотело от семейство Glaucidae. Среща се в топлите части на океана, където плува по повърхността на водата, поради наличието на газ в стомаха.



Но кое прави "синия дракон“ толкова опасен – ето какво е нужно да знаем.



"Най-красивият убиец на морето“



Въпреки екзотичната и красива визия, отличаваща се със ослепителен металически син цвят и крилоподобни израстъци, наподобяващи миниатюрен дракон, както и малкият размер – достигащ едва 4 см, морският обитател е силно отровен и опасен за хората.



На този вид голохрил охлюв (Glaucus atlanticus), може да се натъкнем предимно в тропическите води на Южна Африка и Източна Австралия. Но понякога достига до европейските брегове.



Той се носи по повърхността на океана и ловува други отровни същества, най-вече така наречения "португалски военен човек (Physalia physalis) – вид медуза и един най-смъртоносните организми в океана поради мощната си отрова и дългите, жилещи клетки.



Съхранявайки жилещите клетки на плячката си в концентрирана форма, "синият дракон“ нанася опасно ужилване, което му печели прякора "най-красивият убиец на океана“.



Ужилването може да причини силна болка, замаяност, гадене, повръщане и в редки случаи дори животозастрашаващи реакции. Експертите предупреждават за тежки алергични реакции - особено при деца, хора с респираторни или сърдечни заболявания или при онези, които са ужилени многократно.



Как може да се предпазим?



Никога не трябва да докосваме морското същество, колкото и малко и примамливо са изглежда, дори и с ръкавици.



Незабавно да уведомим контролните органи, ако забележим мекотелото на плажа или във водата.



В случай, че бъдем ужилени, първото, което трябва да направим е да се измием с морска вода (не с прясна) и да потърсим незабавна медицинска помощ.



Да не влизаме в морската вода, когато съществува забрана. Нарушаването ѝ може да доведе до големи глоби.



Не е първи инцидент



През 2018 г. части от Коста Бланка бяха затворени след масови появи на отровния "португалски военен човек“, който доведе до хоспитализация на 11-годишно дете.



Съвсем наскоро няколко "сини дракона“ бяха забелязани на плаж близо до Гибралтар. Властите незабавно забраниха плуването за няколко дни.



Подобни случаи подчертават непредсказуемите опасности на морето и колко е важно да се спазват инструкциите за безопасност, наложени от местните власти, пише ProtoThema.



"Син дракон“ в Черно море?



На практика е много малко вероятно, почти невъзможно, поради няколко причини:



- Температура – обича топли, тропически води. Черно море е умерено и сравнително по-студено.



- Соленост - Черно море има по-ниска соленост в сравнение с океаните. "Синият дракон“ се нуждае от сол, за да оцелее.



- Храна - храни се с морски същества, които не се срещат в Черноморието.



- Ограничен достъп - Черно море е свързано с океаните чрез Босфора, но достъпът е ограничен и малко вероятно е такъв вид да се придвижи, пише Ladyzone.