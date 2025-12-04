ЗАРЕЖДАНЕ...
Моряк издаде рецептата за най-вкусния шаран за Никулден
А какво е празничната трапеза на 6 декември без традиционен пълнен шаран. Varna24.bg гостува на стар морски вълк - варненец, прекарал целия си живот като готвач по корабите. За своите 45 години плаване е обиколил целия свят, посрещайки на борда десетки празници.
От стария тефтер той извади своята любима рецепта за Никулден и разкри какви са тънкостите на пълнения шаран
Рецепта
1 шаран - около 1,5 кг / 2 кг
За намазване
сок от един лимон
краве масло или олио (но по негова препоръка нека е масло)
сол и черен пипер на вкус
Плънката:
2 глави лук
200 грама ориз
2 настъргани моркова
150 грама стафиди
1/2 ч.л мащерка
500 мл вода или рибен бульон
1/2 чаша орехи нарязани ситно
200 грама гъби
Подготовка на плънката:
Загрейте мазнината и задушете лука. Добавете нарязните гъби и настърганите моркови. А след няколко минути и ориза, който трябва да се задушава докато стане стъклен. Прибавете подправките, а също и сол и пипер (на вкус).
Когато плънката изстине напълнете шарана и зашийте!
Намажете с мазнина тавичка и налейте водата/бульона, а след това и вече напълнения шаран.
Пече се на 180/200 градуса за около час и половина.
Приятен апетит!
