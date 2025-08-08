Морската вода ни дехидратира, какво е решението

© Plovdiv24.bg Плуването в морето несъмнено е един от най-приятните начини да се охладим и отпуснем в горещ летен ден. Но веднага след потапяне в солената вода много от нас усещат нещо неприятно – кожата става суха и стегната, като че ли е опъната. Макар това чувство да е добре познато на мнозина, досега науката не беше дала ясен отговор на въпроса защо се случва.



Това се променя с ново изследване, публикувано в списанието Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, което разглежда физиологичните ефекти на солената вода върху кожата. Проучването е дело на екип учени, включително Гай К. Герман, който споделя, че темата го е заинтригувала именно защото не е била изследвана в детайли досега. Оказва се, че обяснението е много по-сложно, отколкото се е предполагало.



Какво се случва с кожата в солена вода?



Чрез лабораторни тестове върху кожни проби, изследователите установяват, че солената вода увеличава т.нар. "твърдост" на кожата, както и "стреса от изсушаване". Причината е солта, която извлича влагата от най-горния слой на кожата – стратум корнеум – и така тъканите стават по-сухи и по-стегнати.



С други думи, солената вода действа като естествен дехидрататор. След като излезете от морето, върху кожата остават микроскопични кристали сол, които продължават да изтеглят влага от вътрешността към повърхността. Но не само това – процесът също така нарушава структурата на протеините в кожата, което я прави по-лющеща се и уязвима. При често излагане на солена вода кожата може да стане раздразнена, възпалена и още по-суха.



Как да предпазим кожата си?



Дерматолозите имат няколко основни съвета за поддържане на кожата здрава след ден на плажа:



Овлажнявайте още преди да влезете във водата. Използвайте хидратиращ лосион на водна основа, който подсилва кожната бариера. След това нанесете слънцезащитен крем като последна стъпка.



Пийте достатъчно вода. Вътрешната хидратация е също толкова важна, колкото и външната грижа.



Избягвайте агресивни почистващи продукти. Те могат да отнемат естествените масла на кожата и да я направят още по-чувствителна.



Изплакнете се веднага след морето. Ако на плажа има душове, използвайте ги. Така ще отстраните солта преди тя да изсуши кожата ви още повече.



Хидратирайте отново след баня. Когато се приберете, се изкъпете с нежен сапун и нанесете овлажнител, докато кожата ви е още влажна – това спомага за задържането на влагата.



Плуването в морето остава любимо удоволствие за мнозина, но е добре да сме наясно как солената вода влияе на кожата ни. С правилна грижа и подходяща защита можем да се радваме на слънцето и вълните, без да се тревожим от неприятното усещане за сухота и опънатост след това, пише Edna.bg