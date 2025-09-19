ЗАРЕЖДАНЕ...
|Моника Белучи и Тим Бъртън се разделиха
"С много уважение и дълбока грижа един към друг, Моника Белучи и Тим Бъртън решиха да поемат по различни пътища", се казва в тяхно съвместно изявление за AFP.
Двойката провокира слухове за връзка, появявайки се ръка за ръка в Мадрид. Публичното им дебютиране обаче на червен килим става през 2023 г. на Римския филмов фестивал. Хората от събитието тогава описват Бъртън като "толкова влюбен и щастлив“.
