Мон Дьо обяви много очаквана новина
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:46Коментари (0)27
"Сезон 12 започва. "Часът на истината" вече е тук. И няма по-голямо име, с което да го открия - Азис - символ на скандала, свободата и болката." Това написа известният водещият на сърцераздирателни интервюта Мариан Станков Мон Дьо. Ето какво още издаде той в публикация:

"Това интервю не е за сензации. Това е човекът зад легендата. За детето, което е било обиждано. За мъжа, който превърна тялото си в броня. За артиста, който е едновременно идол и изкупителна жертва. Един разговор на ръба между интимност и безпощадност. Какво умира, за да живее Азис? Коя е истината, която хората отказват да чуят? "

