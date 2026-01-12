Мариян Станков-Мон Дьо посрещна новата година със затвърдени нова визия и навици. Журналистът, който прави емоционални интервюта с известни личности за предаването "Събуди се" по Нова тв, оказа се, е свалил над 40 килограма.С драстичното си отслабване Мон Дьо се похвали още през лятото на миналата година, като подчерта, че го предприел осъзнато, без да мрънка, да се оплаква или да обвинява някого за натрупаните килограми. Тогава той изтъкна, че много хора се оправдавали с проблем с хормоните. Разбира се, Мон Дьо изключва тези, които наистина имат такъв. За всички останали обаче той подчерта, че не е до хормоните, а "до папкането". Така че журналистът предпочита да е честен със себе си, а и с последователите си в социалната мрежа.Горд от постигнатата цел, Мон Дьо показа как е изглеждал преди да отслабне драстично. Сподели и кадри от тренировките си. Още тогава много известни личности и последователи го поздравиха. Някои пък изтъкнаха, че често са го виждали във фитнес залата. Самият Мон Дьо не скри задоволството си, че с дисциплина и усилия е свалил 40 кг.От лятото досега той е отслабнал още, коментират в светските среди. Освен по-слаб, журналистът вече бил и по-спокоен и усмихнат. Самият той е признавал, че преди време е имал паник атаки, заради които потърсил помощ от психотерапевт. За петте години, в които работел със специалиста, Мон Дьо не само преборил паник атаките, а и променил живота си изцяло. Спрял с купоните, обърнал внимание на здравето си, а покрай това и на теглото си."Зарекъл съм се никога повече да не допусна да бъда дебелак", казва бургазлията.Килограмите, които вече е свалил, Мон Дьо качил постепенно през годините, като причината била най-вече стрес. А не само "папкане", коментират в светските среди. Напрежението било голямо най-вече в периода, в който бил безработен. Това се случило през 2011 г. Мон Дьо вече бил познат най-вече като светски коментатор в предавания на Нова тв, както и като водещ и редактор в несъществуващата вече ТВ7, когато неочаквано останал без работа за цяла година. Журналистът така го закъсал, че се наложило да освободи квартирата си в София и да се върне при майка си в родния си град Бургас.След тази една година, в която бил безработен, без пари и в пълна неяснота какво да прави, Мон Дьо бил поканен да стане продуцент в Нова тв. Не минало много време и журналистът получил златния шанс да прави интервюта за предаването "Събуди се" по Нова тв. Мон Дьо вярвал, че тъкмо в това е силата му, така че приемайки предложението, сбъднал мечтата си. Любопитна подробност е, че преди това журналистът споделял идеята си с някои хора в Нова тв, но никой не му обърнал внимание. Когато се отказал, смятайки, че няма да има възможност да се изявява на екран, Мон Дьо получил тази възможност.