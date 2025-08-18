Новини
Момче или момиче - Антония Петрова разкри пола на бебето, което очаква
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 12:44Коментари (0)73
©
виж галерията
Каквото и да беше, щяхме да го обичаме безкрайно. А днес сърцата ни трептят още по-силно, защото очакваме малко момиченце. Щастливи сме до небето. Това написа Мис България Антония Петрова, след като стана ясно, че бебето, което очаква е момиченце. 

Заедно с Ивайло Батинков имат две момчета:

Две момчешки сърца вече изпълват дома ни с любов, смях и приключения. Четири малки ръчички държат силно нашите длани, а ние винаги сме си мислили, че щастието ни е пълно.

Но животът отново ни изненада с най-красивия подарък…

След две момчета, този път очакваме момиче!

Малката ни принцеса вече е обичана, чакана и мечтана. Тя ще внесе нова светлина в дома ни, ще расте сред смеха на двама братя и любовта на нашето семейство

Първото си дете родих на 34. Второто – на 38, обяснява Антония. А сега, на 41, очаквам третото си чудо. Зад гърба си имам 15 години успешна кариера като юрист, специализации в чужбина и 3 висши образования. Реализирана съм, щастлива съм и се чувствам по-жива от всякога.

Вярвам, че всяка жена заслужава да стане майка в момента, в който е готова – без да се подчинява на остарелите разбирания, че "първо трябва да имаш деца, после кариера“. Ние избираме своето време, своя път и своята история.

Гордея се с тялото си, с живота си и с това, че доказвам: няма "твърде късно“, когато става дума за любов и семейство.

Към публикацията във фейсбук щастливото семейство е публикувало и снимки от радостното събитие.

