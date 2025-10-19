Модните тенденции при палтата, които ще царуват през 2025 г.

© Есенните и зимните тенденции се насочват към стила, без да правят компромис с практичността и комфорта, независимо дали чрез детайли като фуниевидни деколтета, или материали като изкуствена кожа. И независимо дали предпочитате да се обличате така, сякаш живеете в големия град или в планината, тези вълнени пластове, пухени якета и палта ще ви покрият (буквално).



Палто от изкуствена кожа



Толкова много марки – Chloé, Valentino, Simone Rocha, Alaïa – показаха изкуствена кожа този сезон, предлагайки луксозния (и неживотински) материал като перфектния завършек на всеки ансамбъл за студено време. Експериментирайте с различни дължини, покрития и силуети - независимо дали предпочитате късо или макси до пода, тези палта вършат чудеса срещу мразовити температури. Можете да ги комбинирате с черни панталони и мокасини за изтънчен и елегантен вид, а също с минижуп, чорапогащи с полар и ботуши до коляното за по-бохемски стил.



Шоколадово кафяво палто



Без съмнение, наситеното кафяво е цветовата тенденция на сезона. И макар че трябва да го добавите и към ботушите, и чантите си, може би ще изглежда най-добре под формата на палто. То е също толкова лесно за носене, колкото класическото черно (и изглежда страхотно с нюанса), но е достатъчно различно, за да се откроява - идеално за всеки, който обича да прави дискретно впечатление. Комбинирайте го с черни ботуши или боти в макови нюанси като лавандула или червено, пише iwoman.bg.



Карирано палто



Явно много хора искат да изглеждат като обитатели на английската провинция в момента, само вижте карираните връхни дрехи на подиумите на Burberry, Ralph Lauren и Missoni. Земните, семпли карета в стил "Heritage“ са начело на тенденцията, която настъпва през зимата, така че не се колебайте да стилизирате избрания от вас модел с приглушени нюанси като кафяво, тъмносиньо и черно, за да се придържате към по-провинциален вид.



Леопардов принт



Khaite, Aknvas, Anna Sui и Saint Laurent заложиха на леопардов принт на пластове за есента. Вдъхновените от животни шарки се радват на голяма популярност в момента, но леопардовият принт (който беше на мода и миналата зима) е най-лесният за намиране и стилизиране. Независимо дали избирате къс бомбър от изкуствена кожа или тренчкот, третирайте принта като неутрален и го комбинирайте с всички кафяви, черни, кремави и сини цветове в гардероба си.