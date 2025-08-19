ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Модните тенденции, които ще доминират през есен 2025 г.
Модните тенденции за есен 2025 диктуват смелост, ясни силуети и внимателно наслояване. Това не е сезон на неутралност - това е сезон на ярки цветове, структурирани кройки и материали, които говорят по-силно от думите. Ключовите дрехи се превръщат в централни елементи на гардероба, а не в аксесоари. Това е смесица от елегантност и модерна острота - комбинация, която работи както на улицата, така и в ежедневието. Есенната мода вече не е просто отговор на времето, а ясно визуално изявление.
Това, което показаха на седмиците на модата в Милано, Париж и Ню Йорк, сега се премества по улиците – с интерпретация, която е лична, но същевременно остава в крак с момента. От тези насоки произлизат ключовите дрехи, които трябва да имате тази есен. Не защото са "модерни“, а защото говорят – вместо вас.
Ярки цветове
Роклите този сезон не се крият. Те са създадени за сцената – за тези, които ходят с ясен поглед и мека стъпка. Най-силните нюанси вече не са запазени само за лятото. Червено в най-огнената му версия, електрическо лилаво, слънчево жълто – всички цветове, които преди се смятаха за "твърде много“, сега се превръщат в норма.
Оувърсайз плетени жилетки с мъжка кройка
Червена жилетка върху черна копринена рокля. Лилава жилетка с мъжествена кройка, преметната през раменете, носи повече характер от хиляда думи. Цветовете тази година не са декорация – те са позиция.
Изкуствена кожа
Независимо дали е изкуствена, кожата се превръща от аксесоар в главно действащо лице тази година. Парки с кожени яки, пуловери с големи маншети, чанти с ресни – детайли, които не са крещящи, но са забележими. Козината е елегантна тази година. Носете я с яке от деним или минималистично вълнено палто. Ефектът? Приглушена екстравагантност, която остава.
Високи боти до глезена с връзки
Спортните влияния са трансформирани в мода, която обича контраста. Груби подметки, комбинирани с копринени миди рокли. Комбинация, която е объркваща, но работи. Подобно на всички най-велики модни моменти, пише iwoman.bg.
Мини пола с геометричен щрих
Мини полите се завръщат. Не като провокация, а като геометричен щрих в игра с дълги палта и пуловери с висока яка. А чантите – меки, почти овърсайз, с детайли, които отразяват миналото, но не познават носталгия. Това не е повторение. Това е подобрение.
Вечерна макси рокля с пайети
За вечерта – блестяща макси рокля в нюанс на маслено синьо, допълнена с обемен пуловер, който нежно се спуска по раменете. Смес от неочакваното. Като самата есен.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лекари спасиха живота на българката, намушкана 10 пъти с нож в Гърция
12:26 / 17.08.2025
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
11:14 / 18.08.2025
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
09:50 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: