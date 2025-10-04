Новини
Мода Есен 2025: Най-стилните шлифери на сезона
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 21:08
Чудите се какво да облечете за непредсказуемото есенно време? Препоръчваме ви да изпробвате шлифер - моден елемент, който наистина е издържал проверката на времето. Един добър шлифер е инвестиция за цял живот, подходящ за всеки сезон.

Неговата простота го прави идеалното палто, което да акцентира върху коктейлна рокля или да добави нотка професионален престиж към по-небрежно облекло. Той се съчетава с всичко, като мигновено придава желания непринуден шик вид – непретенциозната елегантност, която всички искаме да излъчват ежедневните ни тоалети.

Ако търсите нещо традиционно, шлиферът Chelsea на Burberry в мек бежов нюанс е перфектната инвестиция. Достъпните версии от COS и &Other Stories са също толкова стилни, докато късият модел на Max Mara и двуцветният на Carven са фаворити за сезона, отбелязват от marieclaire.gr.

Снежната покривка на хижа "Безбог" достигна 5 см 
12:43 / 02.10.2025
11:33 / 02.10.2025
08:19 / 03.10.2025
11:18 / 02.10.2025
12:42 / 02.10.2025
09:09 / 02.10.2025
08:28 / 02.10.2025
