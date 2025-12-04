Животът сред дивата природа изглежда напълно невъзможен за съвременните хора. Особено на фона на удобствата, с които сме свикнали да живеем. И вероятно всеки е убеден, че не би могъл в никакъв случай да оцелее в джунглата.Оказва се обаче, че човек не би могъл да знае какви са способностите му – докато не бъде поставен в условия, поставящи на изпитание силите и духа. Историята на Аманда Елър е истински пример за това.Тя е едва на 35 години, когато се губи в горите на резервата Макавао, част от хавайския остров Мауи. Физиотерапевтът и преподавател по йога решава да навлезе в джунглата за кратка разходка, оставяйки всичките си вещи в колата, спряна на пътя.Аманда изобщо не предполагала какво ще се случи. Тя се отклонява само за миг от пътеката, но това да е напълно достатъчно да се случи неочакваното – младата жена се губи сред дърветата и гъстите храсти.Аманда се лута часове наред, а ситуацията става още по-сложна, когато, на четвъртия ден от изгубването си пада от скала и чупи крака си. Малко след това губи обувките си, отнесени от реките.Дори и за миг обаче тя не рухва психически. И именно това ѝ помага да оцелее, въпреки обстоятелствата и липсата ѝ на каквито и да е умения за оцеляване сред дивата природа. Храни се с горски плодове и пие вода от изворите.И така, благодарение на волята и силния си дух, след 17 дни в джунглата, Аманда успява да дочака своето спасение.Днес, шест години по-късно, Елър разказа пред ABC News, че все още се възстановява от това травматично преживяване. "Нищо не е същото от тогава насам. Тази случка промени целия ми живот,“ казва тя.И споделя какво си спомня. "Опитвах се да намеря пътя, но колкото повече вървях, положението ставаше по-лошо. Нямах никакви ресурси да се справя със ситуацията. Единствено вярата и волята ми помогнаха да не се предам.“И добавя, че всеки ден се е надявала, че хората я търсят. И когато, на 17-ия ден, един хеликоптер се появил точно над нея, тя разбрала, че е спасена. "Беше истинско чудо,“ убедена е Аманда.Елър е хоспитализирана за кратко заради нараняванията си. "Нямаше и един сантиметър от мен, който да не е надраскан или разкъсан по някакъв начин - защото джунглата е жестока,“ казва тя.Аманда определя преживяното и като "възможност да преодолееш страха от всичко.“ "То наистина разруши нещата, които ми пречеха да виждам светлината в живота. Сега вярвам, че всичко се случва с причина и съм благодарна за преживяването, въпреки че все още се възстановявам от него.“Елер споделя и, че е намерила сили да се върне в резервата Макавао. Това се случва през декември 2020 г. - като форма на терапия чрез излагане. И няколко пъти е посещавала гората сама – придържайки се към главната пътека и носейки мобилен телефон и всички останало, необходимо за оцеляване."Открих собствения си мир сред природата. Просто сега съм много по-внимателна, отколкото бях преди“, казва Аманда, пише Ladyzone.