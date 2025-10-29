ЗАРЕЖДАНЕ...
|Митко Бербатов отвлечен от мутри
В подкаста на бившия си съотборник в "Манчестър Юнайтед" "Риo Фърдинанд (На снимката горе) представя" Берба си спомни как, когато бил тийнейджър и играел в ЦСКА, след тренировка бил подведен от познат да отиде в ресторант, където го чакали въоръжени мъже. Те настоявали да премине в "техния отбор" и го държали няколко часа.
"Бях уплашен. Помислих си, че това е краят. На 18 години не знаех какво ще се случи", споделя още бившият национал. В крайна сметка нападателят получил разрешение да се обади на баща си, след което бил пуснат да си тръгне.
"Накрая някой се обади на някого и хората от двата клуба се разбраха. Останах в ЦСКА", добавя Бербатов.
