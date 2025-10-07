Новини
Миски се хванаха за косите заради конкурс
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 20:19Коментари (0)27
©
Носителката на титлата "Лейди България 2011“ Мадлена Иванова и първата подгласничка на "Мисис Пловдив 2023“ и общински съветник Ива Дамянова се скараха заради конкурса "Мис Самоков“.

Първоначално двете се разбрали заедно да го организират, но после втората решила да действа самосиндикално.

"Една вечер ме засипа с обиди и ми заяви, че ще подаде молбата за патентоване на "Мис Самоков“ сама. Оказа се, че и двете сме ги подали в един и същи ден, но моята е в категория за организиране на конкурс, а нейната – за преводачески и хронометрични услуги. Затова няма право да прави конкурс“, обясни пред "Телеграф“ Мадлена Иванова.

Тя е уведомила за това колежката си чрез адвокати, но въпреки това Дамянова все пак е направила "Мис Самоков“.

"Месеци използва моето име, за да си набере кандидатки и в последния момент промени името на конкурса - "Мис България Самоков“ и "Мисис България Самоков“. Понеже познавам кмета Ангел Джоргов, му звъннах и му обясних ситуацията – той каза, че не иска да участва в незаконни неща и ще провери за какво става дума, но после спря да си вдига телефона“, добави Иванова.

От социалните мрежи става ясно, че Габриела Сичанова е обявена за "Мис Самоков“ и на една от снимките е с Джоргов.

"Кметът се е подвел да отиде, но нивото е много аматьорско. Обадиха ми се, че е имало само пет кандидатки и всичките са били наградени. Спечелилата е дъщеря на приятелка на Ива Дамянова, а победителката за "Мисис“ е нейната лична фризьорка. Много ме дразни, че заблуждава хората. През ноември ще организирам моя конкурс "Мис Самоков“, за да видят разликата и как се прави професионално“, каза още Мадлена.

