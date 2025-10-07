ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Миски се хванаха за косите заради конкурс
Първоначално двете се разбрали заедно да го организират, но после втората решила да действа самосиндикално.
"Една вечер ме засипа с обиди и ми заяви, че ще подаде молбата за патентоване на "Мис Самоков“ сама. Оказа се, че и двете сме ги подали в един и същи ден, но моята е в категория за организиране на конкурс, а нейната – за преводачески и хронометрични услуги. Затова няма право да прави конкурс“, обясни пред "Телеграф“ Мадлена Иванова.
Тя е уведомила за това колежката си чрез адвокати, но въпреки това Дамянова все пак е направила "Мис Самоков“.
"Месеци използва моето име, за да си набере кандидатки и в последния момент промени името на конкурса - "Мис България Самоков“ и "Мисис България Самоков“. Понеже познавам кмета Ангел Джоргов, му звъннах и му обясних ситуацията – той каза, че не иска да участва в незаконни неща и ще провери за какво става дума, но после спря да си вдига телефона“, добави Иванова.
От социалните мрежи става ясно, че Габриела Сичанова е обявена за "Мис Самоков“ и на една от снимките е с Джоргов.
"Кметът се е подвел да отиде, но нивото е много аматьорско. Обадиха ми се, че е имало само пет кандидатки и всичките са били наградени. Спечелилата е дъщеря на приятелка на Ива Дамянова, а победителката за "Мисис“ е нейната лична фризьорка. Много ме дразни, че заблуждава хората. През ноември ще организирам моя конкурс "Мис Самоков“, за да видят разликата и как се прави професионално“, каза още Мадлена.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 863
|предишна страница [ 1/144 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
13:23 / 06.10.2025
Катастрофа на пътя между Симитли и Кресна, има жертва
14:06 / 06.10.2025
Младежи с увреждания откриха изложба в Кюстендил
11:59 / 05.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: