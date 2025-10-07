Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Миска се премести на топло
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 22:25 / 07.10.2025Коментари (0)65
©
Нанси Карабойчева, носителка на титлата "Мис България 2013“, смени временно живота в България с топлото слънце на Лас Палмас на Канарските острови. Причината за неочакваната промяна е професионалният ангажимент на нейния съпруг, волейболистът Добромир Димитров, който ще играе за местния отбор.

Нанси и Добромир имат двама синове – Матей, по-големият и брат му Йоан. За двете момчета промени тепърва предстоят. Двамата започват училище - не само в нова страна, а и далеч от всички близки и приятели. Ексклузивни подробности за живота на острова разказва Нанси.

Мъжът на Нанси Карабойчева ще бъде част от шампионския испански отбор до май месец 2026 г. Първоначалната идея на семейството е да остане в Лас Палмас само до Коледа и децата да започват училище обратно в България, но плановете внезапно се променят.

"Харесва ни и за живот тук“, споделя Нанси, обобщавайки първите си впечатления.

Тя е категорична, че хората са изключително усмихнати и въпреки че не всички говорят английски, комуникацията и разбирателството са лесни.

Най-голямото предизвикателство за Нанси като майка е записването на момчетата на училище, но за щастие децата се адаптират бързо. Йоан и Матей са свикнали да пътуват, което улеснява прехода. Любопитен детайл е, че досега в България те винаги са били в една група, защото са ходили на детска градина, но системата там е различна. Двамата са приети в испанското държавно училище, а учителите не се съгласяват двамата братя да бъдат в един клас заради възрастовата им разлика.

Момчетата са на училище от 9 до 2 часа, като част от задължителната програма е и закупуването на униформи. Те са приети в държавно училище. То се посещава от ученици на различна възраст. Образователната система там има и своя специфика – от 1 до 3 годинки, децата ходят на детска градина, а от 4 до 6 вече са в подготвителна.

 

Лесната адаптация на децата е подпомогната и от интернационалната общност в Лас Палмас. Предстои момчетата да се запишат и на различни спортове и извънкласни дейности.

"За мен най-важно е те да са щастливи“, казва Нанси.

Въпреки предизвикателствата около внезапното преместване, за Нанси Карабойчева приоритет номер едно остава семейното щастие. Какво предстои на семейството, ще проследим.

"Дано всичко да е за добро“, завършва интервюто развълнуваната майка пред Ladyzone.bg.

Още по темата: общо новини по темата: 868
07.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
предишна страница [ 1/145 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Възрожденският квартал "Вароша" в Благоевград се превърна в сцена на родната история
Възрожденският квартал "Вароша" в Благоевград се превърна в сцена на родната история
10:38 / 05.10.2025
Има сигнали за проблеми с активирането на нова банкова карта: Не вярвайте сляпо на съобщения като "ще отнеме само 2 минути", потърсете съдействие
Има сигнали за проблеми с активирането на нова банкова карта: Не вярвайте сляпо на съобщения като "ще отнеме само 2 минути", потърсете съдействие
12:14 / 05.10.2025
Голяма верига за дрехи, оперираща у нас, спира да дава ваучери за отстъпка
Голяма верига за дрехи, оперираща у нас, спира да дава ваучери за отстъпка
12:33 / 05.10.2025
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
13:23 / 06.10.2025
Методи Байкушев: Днес отбелязваме 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония
Методи Байкушев: Днес отбелязваме 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония
10:38 / 05.10.2025
Катастрофа на пътя между Симитли и Кресна, има жертва
Катастрофа на пътя между Симитли и Кресна, има жертва
14:06 / 06.10.2025
Младежи с увреждания откриха изложба в Кюстендил
Младежи с увреждания откриха изложба в Кюстендил
11:59 / 05.10.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Либерализъм и консерватизъм в Европа
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Колективната отбрана на Европа
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: