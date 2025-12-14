ЗАРЕЖДАНЕ...
Мисис Вселена 2025 разкри любим ритуал от рутината си
Тя споделя е ритуал от рутината си, които може да бъде полезен на много дами. Калита казва, че обръща внимание на пептидни серуми и съветва и другите жени да им обърнат внимание.
"Масово има страшно много козметика, която е пълна със съставки, които са недотам добри за нашата кожа, дехидратират я. Важно е да изчистим козметиката и всичко това, което ползваме от лицето си, и от всевъзможни токсини", споделя тя.
