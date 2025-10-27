ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Мисис Вселена 2025: Време е българинът да започне да оценява това, което има
Тя живее в Малта от 15 години. Заминава там на почивка. "Почивката се превърна в няколко месеца, няколкото месеца – в година, годината – в две. И срещнах съпруга си. Никога не съм искала да напускам границите на Родината си“, сподели Александра Калита и призна, че често мисли за връщане у нас. Съпругът й също много харесва и обича България и често пътуват до тук с двете си деца.
Валета, където живее, е едно от най-красивите места на света, смята тя. "Много красива, много интересна от историческа гледна точка, защитена е от ЮНЕСКО. Достъпна дестинация е, има полети няколко пъти в седмицата и е едно прекрасно място за дълъг уикенд. Есенният период е най-благоприятен, в момента повечето хора ходят на плаж“, разказа Мисис Вселена 2025.
Тя ръководи центрове за красота с насоченост към здравословното хранене и отслабване. "Помагам на дами, които искат да влязат във форма, да го направят по един здравословен начин. Болшинството от дамите там са с наднормено тегло. По статистика Малта е държавата от Европейския съюз с най-голям процент хора с наднормено тегло“, разказа Александра Калита.
Малта е островна държава и храната е предимно вносна – от Италия. Кухнята е италианска, високовъглехидратна, допълни тя.
Програмата на Мисис Вселена 2025 г. е разграфена за година напред. "От тук ни чакат снимки в малтийските телевизии, през следващия месец – интервюта и фотосесии в Италия. Имаме благотворителни ревюта и участия в Австралия. През пролетта трябва да сме в Ню Йорк, септември би следвало да съм в Тайланд, където ще се проведе световният конкурс "Мисис труизъм свят“. Аз съм носител на титлата "Мисис туризъм“ за Малта, би трябвало да предам своята корона на новата избраничка. Октомври би трябвало да съм в Дубай, където ще се поведе конкурсът "Мисис Вселена“. Жури съм на няколко конкурса в Малта преди Коледа“, разказа Александра Калита.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1045
|предишна страница [ 1/175 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: