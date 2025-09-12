Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Мишо Белчев стяга незабравима сватба
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:53Коментари (0)61
©
Кметът на София Васил Терзиев ще бракосъчетае лично наследника на легендарния ни бард Михаил Белчев – Константин.

Сватбата е насрочена за 23 септември в сградата на Столична община, тъй като поетът, певец и режисьор е почетен гражданин на София. Веднага след това е венчавката в църквата "Света София“ и тържеството в любим ресторант.

Младоженците са заедно от 11 г., а женихът става на 30 г. на 12 октомври, затова решили да се оженят преди юбилея. Булката е дъщеря на покойния поет Валентин Пламенов, приятел на Мишо Белчев от младежките години, и покрай тях наследниците им се познават от деца. 

"И тя като мен се казва Кристина и ще вземе нашата фамилия, та ще имаме още една Кристина Белчева“, радва се свекървата. Булката е завършила право, но започнала работа като дентален асистент в клиника за поставяне на зъбни импланти и много й харесало. "Дядо й е един от основателите на стоматологичния факултет, така че не е изненада“, добавя Белчева. Булчинската рокля е шита по поръчка по модел, който си е харесала. Костюмът на младоженеца пък е донесен от Берлин, където гостували на приятели – атрактивен, дизайнерски, от световна марка, в преливащи цветове.

Кумове на младото семейство ще са Надя и Васил Панчеви, а Белчеви са поканили 70 гости на тържеството. Специално място са отредили на Катя и Здравко от дует "Ритон“, тъй като те са първите, видели младоженеца в родилния дом, донесли са му първата играчка и са останали силно свързани с него до ден днешен. 

"Менюто е много хубаво, ястията са на пещ, питиетата също са отлични – Косьо много държи, той е естет. Декорацията е есенна, тъй като е любим месец и на двамата – месец на плодородието в жълто-оранжеви нюанси. За медения месец ще пътуват, има няколко идеи, но още не са решили къде точно. Те искаха сега да е подписването, а сватбата да е морска следващото лято, но Мишо държеше веднага да е църковният брак. Първият сватбен танц ще е "Не остарявай, любов“, издаде пред "Телеграф“ Криси Белчева. Младоженците са си купили халките от Рим, като изненадали Мишо, като снимали неговите мемоари "Ти ме повика, живот“ пред култовия фонтан Ди Треви. "Оттам започна сватбата. Донесоха му броеница от Ватикана, въобще много го глезят“, допълни още свекървата.

Още по темата: общо новини по темата: 667
12.09.2025 »
12.09.2025 »
11.09.2025 »
11.09.2025 »
11.09.2025 »
11.09.2025 »
предишна страница [ 1/112 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Светлинно шоу, със 100 дрона в небето, закрива информационната среща за въвеждане на еврото в Благоевград
Светлинно шоу, със 100 дрона в небето, закрива информационната среща за въвеждане на еврото в Благоевград
16:48 / 10.09.2025
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
09:48 / 10.09.2025
Художникът, осмелил се да увековечи примата върху стена: В цяла България никъде не съм виждала портрет на Лили Иванова
Художникът, осмелил се да увековечи примата върху стена: В цяла България никъде не съм виждала портрет на Лили Иванова
19:44 / 10.09.2025
Жестоко убийство разтърси дупнишко село
Жестоко убийство разтърси дупнишко село
10:30 / 11.09.2025
Мълния е запалила пожара високо в Рила планина
Мълния е запалила пожара високо в Рила планина
10:17 / 10.09.2025
При имотни сделки е хубаво да си откриете доверителна банкова сметка – ще минимализирате рисковете
При имотни сделки е хубаво да си откриете доверителна банкова сметка – ще минимализирате рисковете
15:04 / 10.09.2025
Внимавайте! Румънци – измамници обикалят големите вериги в Благоевград и събират пари уж за хора с увреждания и бедни деца
Внимавайте! Румънци – измамници обикалят големите вериги в Благоевград и събират пари уж за хора с увреждания и бедни деца
11:33 / 11.09.2025
Актуални теми
51-ото Народно събрание
Първа лига сезон 2025/26
Грипна епидемия обхвана страната
Камерите на толсистемата ще засичат и скоростта
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: