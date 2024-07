Мишел Мона: Болката е стимул и мотивация за голяма част от артистите

© Мишел Мона e псевдоним, който произлиза от обръщението към мен като малка “Мише, това, Мише, онова" и стана Мишел. Голям фен съм и на Клод Моне, но има и препратка към един философски термин монада, който във философията означава единица, която манифестира и се проявява в много различни форми. И тази дума обединява всичките ми дейности.



Това каза за предаването “Животът на фокус" по Радио “Фокус" с водещ Ася Александрова, артистът-художник Мишел Мона.



Във вторник ще представи новата си песен, която се казва Dance the Pain Away и е втори неин сингъл. Песента е кавър на песен с автор Адреа Триана. Премиерата ще бъде в кафе-бар заведение на бул. “Мария Луиза"№ 17, където ще изпълни няколко авторски песни на живо в компанията на композитора Добромир Кисьов. Посланието на песента е да бъдеш себе си, да си автентичен и да държиш на своите корени. Освен с музиката и пеенето тя се свързва чрез нея и с танца. “Видеоклипът на песента е заснет на игрище в София, известно от серията “Цветни баскетболни игрища" с автор Глоу, който ги прави. С помощта и разрешението на Столична община реализирахме проекта там, както и самата песен, която е много цветна, жива и лъчезарна и мястото много ни опонира", сподели Мишел Мона.



Според нея, голяма част от феновете й са като нея, хора, които обичат да чувстват, обичат да се движат и винаги са движени от някаква емоция. Това, което иска да каже с песента на почитателите си е заложено в заглавието на песента Dance the Pain Away, тоест да изтанцуваш соята болка, да я преживееш през музиката, през усмивката, през движението, което да те освободи. Започва да танцува суинг заради болката от лични преживяния. Суинг музиката е една от най-позитивните музики, която се случва на земята. Тя е лъчезарна, дива, красива и бърза, и това поема тъгата, която се случва в сърцето й и я претрансформира. “За мен танците са начин да изразя себе си и състоянията си, и да се освобождавам наистина. Танцът е любимото ми занимание", допълни Мишел Мона.



Написала е около 30 песни, и само една от тях е видяла бял свят преди 3 години и е първият й официален сингъл и се казва “Искам". Голяма част от нейната музика минава през болката й така я създава. Болката е стимул и мотивация за голяма част от артистите да се фокусират в желанието си да се освободят от нещо и така се раждат голяма част от най-добрите музикални хитове. Харесва много ретро музика и винтидж културата, защото смята, че душата й има някаква възраст. Вярва в това, че всеки носи неща в себе си, които са му близки, но директно се свързва с тях. Много лесно и бързо се асоциира обикновено с тази култура. Осъзнава, че има някакво старомодно мислене, но не е лошо, а е леко екзотично в XXI век.



Като художник Мишел Мона се стреми към хармонията в живота си, търси я и се опитва да я сътворява чрез рисуването и визуалното изкуство. Те винаги са били част от нея и неин път. Работи в една архитектурна компания, в която помага с обработката на визуализация за интериор и архитектура и е графичен дизайнер и маркетинг и реклама на компанията. “Обичам работата си и я обожавам. Естетиката за мен е висша форма на изкуството, търся я, харесвам я и искам да я изразявам. Тя ме кара да се чувствам себе си. В интериорния дизайн и архитектурата естетиката е на фокус и затова се развивам в тази посока", отбеляза Мишел Мона.



Често посещава Италия, освен вкусната храна има много красота и любов в Италия. Мястото, което я озадачава е Кайро, там празнува рожден ден и преживява културен шок, светът с който се сблъсква там е различен и хората живеят в различни условия, контрастът с Европа е голям. Мишел Мона мечтае за такава сплотеност между хората, каквато е усетила при изпълнението на проекта на втория й сингъл и видеото.